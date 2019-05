Formula 1 – Regalo speciale dell’Alfa Romeo per i figli di Raikkonen | l’entusiasmo di

sportfair

(Di lunedì 27 maggio 2019) Unda parte dell’Alfaper idi Kimi: Robin e Rianna hanno apprezzato particolarmente il dono proveniente dal Gp di Monaco Kimiè sceso in pista ieri a Montecarlo, per il Gp di Monaco: la gara del finlandese dell’Alfanon è stata positiva come avrebbe voluto, ma l’ex ferrarista a casa è riuscito a ritrovare il sorriso. L’Alfaha infatti fatto una Kimie alla moglie Minttu: due tutine in miniatura da pilota per iRobin e Rianna. Appena rientrati a casa, in Finlandia, il pilota dell’Alfae la bella moglie hanno donato ildell’Alfaai loro bambini che hanno apprezzato molto, come si evince dal loro entusiasmo nelle foto nella gallery e nel video. >>> PER IL VIDEO >>>1 – Papà Kimi torna a casa dal Gp di ...

TandiRi : Io che cerco una formula elegante per dire che se i miei ospiti vogliono farmi un regalo allora voglio i sol-di sol… -