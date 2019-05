Formula 1 – Gp di Monaco amaro per Raikkonen | Kimi si consola con l’hockey | “almeno una

Formula 1 - Raikkonen festeggia 300 Gp in carriera a Monaco : i suoi figli ‘esultano’ da casa [VIDEO] : I due figli di Raikkonen festeggiano i 300 Gran Premi del padre, ballando e ridendo davanti ad un grande striscione steso sul tavolo di casa Trecento Gran Premi in carriera, festeggiati però non proprio bene con il diciassettesimo posto ottenuto a Montecarlo. Nonostante non avesse voluto né festeggiamenti e né party, Kimi Raikkonen non ha potuto fare a meno di accogliere con il sorriso la sorpresa preparatagli dai figli che, insieme ...

Formula 1 - Hamilton vince il Gp di Monaco davanti a Vettel e Bottas : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Principato di Monaco, sesta tappa del Mondiale 2019 di Formula 1. Il pilota britannico chiude gara

Formula 1 – Tragedia sfiorata al Gp di Monaco : marshall salvi per miracolo - la preoccupazione di Perez [VIDEO] : Scene da panico al Gp di Monaco: Sergio Perez rischia di colpire in pieno due marshall Il Gp di Monaco ha regalato emozioni spettacolari oggi pomeriggio. La Mercedes non ha festeggiato per l’ennesima doppietta, ma torna a casa felice e soddisfatta per il primo e terzo posto rispettivamente di Hamilton e Bottas a Montecarlo. Risultati positivi, dedicati a Niki Lauda, scomparsi il 20 maggio. Spunta anche un timido sorriso in casa ...

Formula 1 – Hamilton allunga grazie alla vittoria di Monaco - Vettel supera Verstappen : la nuova classifica piloti : Hamilton si conferma leader del Mondiale, Vettel balza al terzo posto: la nuova classifica piloti dopo il Gp di Monaco La vittoria del Gp di Monaco regala a Lewis Hamilton un importante allungo nella classifica piloti. Il britannico della Mercedes si conferma leader del Mondiale, davanti al suo compagno di squadra Bottas. Il secondo posto di Vettel, grazie alla penalizzazione di Verstappen, scivolato quarto, regala al tedesco della Ferrari ...

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Monaco di Formula 1 : Il pilota della Mercedes, partito dalla pole, è riuscito a resistere ai continui attacchi di Max Verstappen, retrocesso dalla seconda alla quarta posizione finale

Formula 1 – Da Patrick Dempsey a Mpabbè : sfilata di vip al Gp di Monaco [GALLERY] : Non solo Patrick Dempsey: quanti vip al Gp di Monaco! Nella gallery le foto dei personaggi famosi che popolano il paddock di Montecarlo Il Gp di Monaco è l’appuntamento più lussuoso del calendario della Formula 1. Un appuntamento imperdibile grazie al suo immenso fascino, che attira tantissimi spettatori, tra i quali moltissimi vip. Come ogni anno, anche quest’anno il Gp di Monaco è una passerella di personaggi famosi. Qualche ...

Formula 1 – Scintille in pitlane al Gp di Monaco : clamoroso contatto tra Bottas e Verstappen - Max penalizzato [VIDEO] : contatto in pitlane tra Bottas e Verstappen: l’olandese della Red Bull penalizzato al Gp di Monaco per unsafe release Un Gp di Monaco mozzafiato, quello in corso sul circuito di Montecarlo. Dopo lo spettacolo regalato da Leclerc in pista con i suoi sorpassi, la foratura e l’amaro ritiro, ad attirare l’attenzione e lasciare tutti col fiato sospeso è il contatto in pitlane tra Bottas e Verstappen. L’olandese della Red ...

Formula 1 – Leclerc pazzesco al Gp di Monaco : sorpassi spettacolari e foratura della gomma [VIDEO] : Che spettacolo Charles Leclerc al Gp di Monaco: il monegasco le tenta tutte ma alla fine è costretto al ritiro Il Gp di Monaco, come da pronostico, sta regalando emozioni incredibili. Charles Leclerc è partito dalla 16ª posizione in griglia a causa di un erroraccio del team durante la Q1 di ieri sulla pista di Montecarlo. Il monegasco è partito però oggi motivato a far bene e ad essere protagonista della gara e fino ad un certo punto ci è ...

Formula 1 – Semafori spenti a Montecarlo : il VIDEO della partenza del Gp di Monaco : E’ ufficialmente iniziato il Gp di Monaco: il VIDEO della partenza del sesto appuntamento della stagione Il conto alla rovescia è finalmente terminato, dopo lo spettacolo del sabato di qualifiche i piloti sono finalmente schierato in griglia di partenza sulla pista di Montecarlo per il via del Gp di Monaco, sesto appuntamento della stagione 2019. Hamilton parte dalla pole position, seguito da Bottas e Verstappen, mentre nel lussuoso ...

Il Gran Premio di Monaco di Formula 1 in TV e in streaming : La gara più prestigiosa dell'automobilismo si corre oggi nel primo pomeriggio: i link per seguirla in diretta, anche in chiaro

Diretta Formula 1/ Streaming video gara live : vincitore e podio - Gp Monaco 2019 - : Diretta Formula 1 Streaming video SKY gara live Gp Monaco 2019 Montecarlo: la cronaca, vincitore, podio e ordine d'arrivo, oggi domenica 26 maggio.

Formula 1 – Spiacevole imprevisto per Lapo Elkann al Gp di Monaco : niente pass? Accesso vietato nella zona box [VIDEO] : Lapo Elkann bloccato all’ingresso della zona box: piccolo imprevisto nel sabato di qualifiche del Gp di Monaco Si sono svolte oggi le qualifiche del Gp di Monaco: Lewis Hamilton ha conquistato la pole position sul circuito di Montecarlo, seguito da Bottas e Verstappen. Sabato deludente per la Ferrari, con Vettel che non è riuscito a far meglio del quarto tempo, mentre Leclerc partirà domani dalla 16ª casella in griglia. Giornata ...

Formula 1 : Gp Monaco - pole Hamilton davanti a Bottas : Formula 1, Gp Monaco. Lewis Hamilton firma il miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Monaco, sesta prova stagionale del Mondiale

Formula 1 - Hamilton torna in pole a Montecarlo dopo 11 anni : la griglia di partenza del Gp di Monaco : Il pilota della Mercedes strappa la pole a Bottas proprio nel finale, tornando davanti a tutti in qualifica a Montecarlo undici anni dopo l’ultima volta Lewis Hamilton davanti a Valtteri Bottas, questa è la prima fila del Gp di Monaco. Due Mercedes davanti a tutti, ancora una volta in questa stagione dominata dalle due Frecce d’Argento. Lapresse Undici anni dopo, il pilota britannico partirà nuovamente davanti a tutti nel ...