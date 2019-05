Formula 1 – Che ridere in conferenza stampa con i protagonisti del Gp di Monaco! Vettel

Formula 1 - Hulkenberg bacchetta Leclerc : “è stato troppo ambizioso - penso che fosse un po’ frustrato” : Il pilota della Renault è tornato a parlare dell’incidente che lo ha visto protagonista insieme a Leclerc a Monaco, bacchettando il ferrarista Il Gp di Monaco era iniziato alla grande per Charles Leclerc, riuscito a superare in breve tempo Lando Norris e Romain Grosjean prima di entrare in rotta di collisione con Nico Hulkenberg. photo4/Lapresse Un incidente, quello avvenuto alla Rascasse, che ha rovinato la gara di entrambi e ...

Formula 1 – Toto Wolff ammette : “nel finale strategia sbagliata. Critiche di Hamilton? Siamo il suo ‘muro del pianto'” : Toto Wolff ammette di aver sbagliato la scelta delle gomme nel finale di gara e incassa le Critiche di Hamilton con un sorriso: il team principal Mercedes critica invece la penalità assegnata a Verstappen Ancora una vittoria per la Mercedes in questo inizio di stagione, anche se questa volta niente doppietta. Hamilton chiude al primo posto a Montecarlo nonostante qualche problema alle gomme nel finale, Bottas si piazza terzo dietro Vettel. ...

Formula 1 – Hamilton sincero : “Montecarlo circuito difficile ma bellissimo. Posso tornare a casa a cucinare - non ho uno chef!” : Lewis Hamilton si gode il ‘contorno’ glamour di Montecarlo prima della gara: il pilota Mercedes vive nel Principato e scherza sul fatto di non avere uno chef e cucinare i suoi pasti da solo Dopo la pole position ottenuta ieri al termine delle qualifiche, Lewis Hamilton potrebbe aver già ipotecato il successo nella gara di Montecarlo. Sul circuito del principato infatti, è complicato superare ed un pilota esperto e veloce come ...

Formula 1 - Ricciardo sorride : “ci siamo presi qualche rischio - ma la macchina resta difficile da guidare” : Felice e soddisfatto Daniel Ricciardo dopo le qualifiche del Gp di Monaco, l’australiano sorride per il settimo posto in griglia Lewis Hamilton in pole position e due Mercedes in prima fila nel Gp di Montecarlo, sesta tappa del Mondiale di Formula 1. L’inglese ha centrato la prima posizione in griglia con il tempo di 1’10”166, appena 86 millesimi meglio del suo compagno di squadra Valtteri ...

Formula 1 – Hamilton euforico - Bottas deluso - Verstappen sorride : le parole dei piloti dopo le qualifiche di Montecarlo : Lewis Hamilton entusiasta per la pole, Bottas deluso per la ‘beffa’ nel finale, Verstappen si gode il terzo posto: le parole dei piloti dopo le qualifiche di Montecarlo Ancora una volta, quando conta davvero, è la Mercedes a dettare legge. dopo la buona prova di Leclerc nelle Fp3 che aveva fatto ben sperare in vista delle qualifiche, il giovane monegasco è rimasto fuori addirittura al Q1, a causa di un incredibile errore di ...

Formula 1 – A Montecarlo spunta Cesc Fabregas : “tifo Hamilton - che fenomeno! Esperienza incredibile guardare il Gp” : Cesc Fabregas, calciatore del Monaco, si aggira nel paddock di Montecarlo: lo spagnolo ha rivelato di fare il tifo per Hamilton e ha svelato di essere rimasto sorpreso dalla grande mole di lavoro che c’è dietro una gara di F1 Lo spettacolo della Formula 1 si sposta a Montecarlo! Il celebre Gp cittadino del Principato attira, come sempre, vip e volti noti di sport e spettacolo e anche l’edizione 2019 non ha deluso le attese. In ...

Formula E : DS TECHEETAH pronta per Berlino : Con 38 punti di vantaggio dopo la nona delle tredici gare del calendario 2018/2019, DS TECHEETAH è in testa al Campionato di Formula E. Jean-Éric Vergne è l’unico pilota che a Monaco ha replicato la vittoria nel campionato di quest’anno, salendo al primo posto nella classifica Piloti. Il suo team mate André Lotterer occupa il […] L'articolo Formula E: DS TECHEETAH pronta per Berlino sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Formula 1 - nuovo omaggio della Mercedes per Lauda : sulle W10 a Montecarlo spunta anche… l’halo rosso [FOTO] : La scuderia campione del mondo ha deciso di colorare di rosso l’halo delle proprie monoposto a Montecarlo in omaggio a Niki Lauda Non solo la scritta ‘Danke Niki‘ sul musetto e la stella rossa sul cofano motore, la Mercedes ha deciso di fare un altro omaggio a Niki Lauda, scomparso nella notte tra lunedì e martedì in Svizzera. Il team di cui l’austriaco era presidente non esecutivo ha deciso di dipingere di rosso ...

Formula 2 - Mick Schumacher la combina grossa a Montecarlo : manda in testacoda la Calderon e blocca la pista [VIDEO] : Il pilota tedesco ha letteralmente bloccato la pista al ventesimo giro, mandando in testacoda Tatiana Calderon e obbligando le altre vetture a fermarsi alla Rascasse Mick Schumacher è stato protagonista in negativo in Gara-1 di Formula 2 andata in scena oggi a Montecarlo, conclusa con la vittoria di De Vries davanti a Ghiotto e Matsushita. Il pilota del Team Prema, a causa di un errore di valutazione, ha mandato in testacoda la vettura di ...

Formula 2 - Mick Schumacher super in qualifica a Montecarlo : “su questa pista non c’è un attimo di respiro” : Il pilota tedesco della Prema ha commentato la seconda fila ottenuta al termine delle qualifiche del Gp di Montecarlo di Formula 2 Mick Schumacher ha preso subito bene le misure del tracciato di Montecarlo, ottenendo un ottimo quarto posto in qualifiche che gli permetterà di scattare dalla seconda fila nel Gp di Formula 2. Boris HORVAT / AFP Interrogato sulla sua prestazione, il giovane tedesco del Team Prema ha sottolineato: “come ...

Formula 1 - Vettel a cuore aperto : “ecco perchè ho dedicato il casco a Lauda” : Sebastian Vettel ha dedicato a Niki Lauda il suo casco in vista del Gp di Monaco di questo weekend: le sue parole Sebastian Vettel ha avuto una giornata non semplice oggi in vista del Gp di Monaco. Il pilota Ferrari ha parlato ai microfoni di Sky della prestazione ed anche del casco dedicato a Niki Lauda: “ho voluto tributare un omaggio a Niki ed alla sua splendida carriera. Il casco è ispirato all’ultima sua apparizione in ...

Formula 1 – Verstappen tra alti e bassi a Monaco : “ecco cosa è successo! Mercedes? Non credo che potremo mettergli pressione” : Le sensazioni di Max Verstappen al termine della prima giornata di prove libere del Gp di Monaco Giornata di alti e bassi per Max Verstappen sulla pista di Montecarlo: se al mattino l’olandese ha chiuso al secondo posto le prime sessioni di prove libere del Gp di Monaco, nel pomeriggio non è riuscito a far meglio del sesto tempo. “C’erano tanti detriti che volavano per aria, abbiamo avuto anche una perdita al radiatore ...

Formula 1 – Vettel tra tristezza e dolci ricordi : “quando ho sentito che Lauda non stava bene ho deciso di scrivergli” : Vettel ha solo parole per Lauda all’apertura del weekend di gara del Gp di Monaco: le parole del ferrarista sull’ex pilota austriaco scomparso pochi giorni fa E’ tutto pronto per un nuovo weekend di gara: i piloti della Formula 1, in attesa di scendere oggi in pista per le prime prove libere, sono stati ieri protagonisti degli incontri con la stampa a Montecarlo, in vista del Gp di Monaco di domenica. Si prospetta un ...

Formula1 : Leclerc : Lauda ci mancherà - Gp Monaco con Ferrari un sogno : Il 66° Gran Premio di Monaco di Formula 1 si apre in un clima di generale tristezza, in seguito alla scomparsa del campione Niki Lauda