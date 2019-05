Foggia | otto arresti per estorsioni mafiose | ' pizzo' e bombe a bar e ristoranti

Estorsione con metodo mafioso - clan Sinisi – Francavilla : otto arresti a Foggia : Estorsione aggravata, acquisto e detenzione di materiale esplodente. Sono i reati contestati dalla Dda di Bari otto persone, ritenute dagli inquirenti vicine al clan mafioso Foggiano Sinesi – Francavilla arrestate dalle polizia. L’indagine ha svelato una “vera e propria attività predatoria” consistita in estorsioni nei confronti di commercianti di Foggia, costretti a versare mensilmente somme di denaro oppure a cedere ...

Foggia - otto arresti per assenteismo all’Asl. Timbravano cartellino e lasciavano il lavoro : c’è anche un primario : Timbravano il cartellino e abbandonavano il posto di lavoro: per questo otto dipendenti della Asl di Foggia, tra cui un primario, in servizio in un paese della provincia, sono stati messi agli arresti domiciliari. Un dirigente della stessa Asl è stato sospeso dal servizio. Operazione condotta dalla Guardia di finanza, l’accusa è di truffa nei confronti della Asl Giustizia & Impunità | Di F. Q.. ...

Foggia - ferma l'auto per fare un bisogno fisiologico : 37enne precipita da un viadotto : Voleva espletare un bisogno fisiologico piuttosto urgente, e per questo nella serata di ieri un 37enne originario di San Severo, in provincia di Foggia, ha pensato bene di fermare la sua autovettura in una piazzola di sosta sull'autostrada in prossimità del casello di Cerignola Est per potersi liberare, ma qualcosa è andato decisamente storto. Secondo quanto riportato dalla stampa locale e nazionale, il giovane è improvvisamente precipitato nel ...