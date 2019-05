Fiorentina | i Della Valle mai più allo stadio con un clima così

Fiorentina - i Della Valle convocano per lunedì un CdA urgente sul futuro [DETTAGLI] : Con una nota sul proprio sito internet, la Fiorentina comunica “che provvederà domani mattina a richiedere ai suoi Consiglieri la convocazione urgente di un Consiglio di Amministrazione“. Possibile a questo punto che sia imminente la svolta societaria con il passaggio di proprietà dai fratelli Diego e Andrea Della Valle, al magnate italo-americano Rocco Commisso. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le ...

Fiorentina-Commisso - il sindaco Nardella : “Rapporti Firenze-Usa fortissimi” : Spesso, ultimamente, è intervenuto sulle questioni della Fiorentina, che in campo non sta di certo vivendo un momento fantastico. Ma la notizia di ieri mattina in merito alla trattativa con l’imprenditore italo americano Rocco Commisso ha un po’ allontanato le attenzioni. Il sindaco di Firenze Dario Nardella, però, è intervenuto anche su questo dopo aver votato questa mattina in un seggio elettorale del capoluogo toscano. Ecco ...

Fiorentina - parla Della Valle : “Trattativa con Commisso?” - la risposta del patron viola : “Parliamo e pensiamo solo alla serie A e alla partita di domani contro il Genoa, come detto anche da mister Montella nella conferenza stampa odierna“. E’ questo il messaggio fatto filtrare dalla proprietà viola, rappresentata dai fratelli Diego ed Andrea Della Valle, a commento sulle voci che rimbalzano dalle prime ore di questa mattina su un possibile passaggio di quote di maggioranza Della Fiorentina ...

Rocco Commisso è il nuovo proprietario della Fiorentina : Sarà rilancio in grande stile per la Fiorentina passata di mano all’imprenditore italo-americano Rocco Commisso. Al momento manca solo la

Il NYT scrive della trattativa Della Valle-Commisso per la Fiorentina : Il New York Times riporta la notizia del prossimo acquisto Della Fiorentina da parte di Rocco B. Commisso, il magnate italo-americano presidente dei NY Cosmos e fondatore miliardario del fornitore di servizi via cavo Mediacom. Da tempo Commisso aveva provato a investire nel calcio italiano, l’anno scorso sua un’offerta poi rifiutata per il Milan. La trattativa Della Valle-Commmisso Commisso ha discusso nelle ultime settimane con i ...

Fiorentina - il terremoto in serie A all'ultima giornata : la tentazione americana dei Della Valle : Rocco Commisso è a un passo dall'acquisto Della Fiorentina. Secondo un'indiscrezione del New York Times il magnate italoamericano, fondatore del colosso dei servizi via cavo Mediacom e dal 2017 proprietario dei New York Cosmos, starebbe per concludere l'accordo con i Della Valle per l'acquisto del c

Fiorentina - clamoroso colpo di scena : vicina la cessione della società a Commisso [DETTAGLI] : L’era della Valle potrebbe essere al tramonto. Il “New York Times” rivela che Rocco Commisso, imprenditore nato in Calabria ma negli Usa da quando aveva 12 anni, sarebbe vicino all’acquisto della Fiorentina, operazione che dovrebbe andare in porto lunedì. Commisso da tempo valutava un ingresso nel calcio italiano tanto che lo scorso anno provò, senza successo, a rilevare il Milan. Ora sarebbe vicino a ripercorrere ...

L’imprenditore italo-americano Rocco Commisso sta negoziando l’acquisto della Fiorentina : L’imprenditore italo-americano Rocco Commisso sta negoziando l’acquisto della Fiorentina, scrive il New York Times. Secondo il quotidiano, l’accordo è stato trovato sulla base di circa 130 milioni di euro e potrebbe essere finalizzato lunedì. La Fiorentina è una delle più note

Chi è Rocco Commisso? L’uomo che sta trattando l’acquisto della Fiorentina : Chi è Rocco Commisso? I tifosi del Milan lo ricorderanno per una trattativa che in passato sostenne con Mister Li, adesso ci riprova con la Fiorentina Chi è Rocco Commisso? Si tratta di un nome già sentito in ambito Serie A, dato che fu vicino a comprare il Milan prima dell’arrivo di Elliott. Un uomo dunque interessato al calcio e ad un club italiano per l’esattezza. Tornandoa Rocco Commisso, si tratta di un imprenditore di ...

Il miliardario Commisso sarebbe a un passo dall'acquisto della Fiorentina : Il miliardario italoamericano Rocco Commisso è a un passo dal concludere l'acquisto della Fiorentina. Lo annuncia il New York Times in un articolo uscito online stasera. Commisso, 69 anni, emigrato in Usa dalla Calabria quando aveva 12 anni, proprietario dei New York Cosmos, da tempo stava seguendo la Fiorentina. Il primo contatto era avvenuto un anno fa, attraverso una banca d'affari di New York, ma la trattativa si era fermata per ...

Squalifica Montella - parzialmente accolto il ricorso della Fiorentina : La Federcalcio ha reso noto che la Corte Sportiva d’Appello ha parzialmente accolto il ricorso con procedimento d’urgenza presentato dalla Fiorentina, riducendo da due ad una giornata la Squalifica del tecnico viola Vincenzo Montella, con un’ammenda di 10 mila euro. L’allenatore era stato Squalificato dal giudice a seguito della gara Parma-Fiorentina giocata il 19 maggio scorso. Nonostante ciò, però, il tecnico non ...

Luciano Moggi - il più grande disastro della Fiorentina : perché si sono messi nei guai da soli : Se questo campionato è finito da tanto per la testa della classifica, non si può dire lo stesso per gli altri posti che contano e per quelli, in basso, che tutti vorrebbero evitare. Solo all' ultima giornata infatti si deciderà chi farà compagnia a Juve e Napoli nella Champions, chi alla Lazio in Eu

Fiorentina in crisi - l’appello del sindaco Nardella : “Rilancio un appello all’unita’ perche’ ora non e’ il momento di metterci a discutere o a litigare. Io stesso in passato ho avuto delle parole critiche verso la societa’ su una serie di cose ma ora dico che l’unico pensiero nostro deve essere quello di rimanere vicini alla squadra per uscire da questo incubo, perche’ domenica e’ la giornata decisiva per salvarsi”. Sono le ...

Fiorentina - Nardella : “Domenica tutti al Franchi” : Il sindaco di Firenze Dario Nardella, dopo la sconfitta della Fiorentina a Parma, ha invitato tutti i tifosi viola allo stadio domenica prossima per la sfida al Genoa, decisiva in chiave salvezza: “Ora tutta la città deve unirsi, tirare fuori tutte le energie che ha per abbracciare questa squadra. Domenica tutti al Franchi, tifosi e non tifosi, non deve restare nemmeno un posto libero”. “Dobbiamo tutti essere concentrati ...