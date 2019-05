Fertilità | la dieta agli antiossidanti che l’aumentano in lui

dilei

(Di lunedì 27 maggio 2019) Lamaschile migliora anche grazie all’attenzione verso ciò che si porta ogni giorno in tavola. Come dimostrato da uno studio presentato durante il recente congresso della Società Italiana di Andrologia, un regime alimentare di due mesi caratterizzato da una prevalenza di frutta e verdura può aiutare molto a migliorare la salute degli spermatozoi. I benefici in merito sono dovuti in particolare alle sostanzepresenti nei vegetali. L’indagine in questione, condotta da un team attivo presso il Laboratorio di Semiologia – Pma dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha analizzato la situazione di 30 pazienti di età compresa tra i 25 e i 40 anni. In tutti i casi si trattava di soggetti con problemi di innon riconducibili a una causa precisa (situazione sempre più diffusa nei Paesi occidentali) e non fumatori. Gli studiosi hanno notato una ...

