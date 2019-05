FDA approva farmaco Zolgensma per la SMA: è il più caro al mondo, 2,1 milioni di dollari

(Di lunedì 27 maggio 2019) L'FDA, l'agenzia federale statunitense che si occupa della regolamentazione di farmaci, cibo e terapie sperimentali, hato ilper il trattamento dell'atrofia muscolare spinale (SMA). Sviluppato da AveXis, una società della Novartis, costa 2,1di: è il medicinale piùal. Ilto dalla FDA è un esponente della rivoluzionaria terapia genica, e si basa su un vettore virale per sostituire il gene SMN1 (Survival Motor Neuron 1) difettoso – con mutazioni bialleliche – con una copia funzionante. L'aspetto rivoluzionario delrisiede nel fatto che si tratta di un trattamento unico, cioè da somministrare una sola volta. È in diretta concorrenza con lo Spinraza di Biogen Inc, che invece richiede più infusioni nel corso del tempo.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...