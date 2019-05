Fca-Renault | la paura dei sindacati | rischio “doppioni” da Panda a 500X

Fca sposa Renault - ecco perché il matrimonio conviene a tutti : Renault ed Fca, un matrimonio all'insegna di tanti interessi in comune. ecco perché i due Gruppi hanno deciso di accelerare la tempistica per poter annunciare al più presto la fusione ...

Fca-Renault - Gli Agnelli primi azionisti - poi Macron : Il gruppo FCA ha proposto alla Renault una fusione "alla pari" che porterà alla creazione del terzo maggior produttore automobilistico al mondo. Cosa significa per gli attuali azionisti delle due società una proposta del genere? E quali sono le implicazioni sul fronte della governance della presenza di uno Stato come la Francia? Non è al momento facile dare risposte ben precise. Innanzitutto perché si tratta di una proposta non ...

La fusione Fca-Renault : dalla governance al ruolo dell’Italia - sei cose che si devono sapere : Fca ha necessità di trovare in tempi non biblici un partner forte, anche perché nella transizione tecnologica del settore automotive Torino è rimasta indietro nell’elettrico. ma i francesi sono il partner giusto?

Fca-Renault = Fine della Fiat : La notizia della fusione tra FCA e il gruppo Renault-Nissan – avvenimento epocale se portato a termine – si presta a una infinità di considerazioni, la maggioranza delle quali purtroppo, sia detto senza offese, decisamente tristi. E nonostante questo, cercheremo di limitarci ad alcune poche, aggiungendovi un sogno finale, perché anche nel mondo delle grandi imprese non è detto che tutto debba andare sempre e solo nella strada grigia dei profitti ...

Fca-Renault - molti vantaggi e qualche rischio. Perché il matrimonio conviene : Fusione Fca-Renault: un’operazione di cui il compianto Sergio Marchionne andrebbe probabilmente fiero e che, forse, se la sorte non fosse stata così severa col manager di origine abruzzese, avrebbe potuto costituire l’ultimo coup de théâtre industriale e finanziario del dirigente scomparso la scorsa estate. Era nell’aria che FCA fosse diventata la Cenerentola dell’automotive: conti in ordine, forte presenza negli Stati Uniti, brand di assoluto ...

Fca-Renault - è ufficiale la proposta di fusione. I francesi : “Ci interessa” : Come preannunciato, Fca presenta una proposta di fusione con Renault per creare uno dei principali gruppi automobilistici al mondo. Secondo la nota diffusa stamattina, la società risultante dalla fusione sarà detenuta per il 50% dagli azionisti di Fca e per il 50% dagli azionisti di Groupe Renault, con una struttura di governance paritetica e una m...

Motori – Mega accordo Fca-Group Renault - ecco la risposta del Consiglio di Amministrazione del Gruppo franco-nipponico : Mega accordo FCA-Group Renault, ecco la risposta del Grupo franco-nipponico alla proposta ufficiale del marchio italo-americano Il Consiglio di Amministrazione di Renault si è riunito in data odierna per esaminare la proposta ricevuta da FCA (Fiat Chrysler Automobiles) relativa ad una potenziale fusione al 50% tra Renault S.A. e FCA. Dopo aver passato attentamente in rassegna i termini di questa proposta amichevole, il Consiglio di ...

Fca-Renault - I francesi confermano l'interesse per la fusione : La Renault conferma il suo interesse a valutare nei dettagli la proposta di aggregazione alla pari presentata dal gruppo FCA. La posizione dell'azienda transalpina è stata esplicitata in un comunicato diffuso al termine di una riunione del consiglio di amministrazione a Parigi. Interesse per le opportunità della fusione. "Dopo un'attenta analisi dei termini della proposta amichevole di FCA, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di ...

Dall’auto elettrica a quella autonoma : cosa c’è nell’alleanza Fca-Renault : (Foto: Getty Images) Grandi manovre nel settore automobilistico. Il colosso Fiat Chrysler (Fca) ha presentato una proposta di fusione con la casa francese Renault per dare vita a uno dei più importanti gruppi al mondo per fatturato, volumi di produzione e tecnologia. Inoltre, nella partnership potrebbero poi entrare anche Nissan e Mitsubishi, già alleate al gruppo d’Oltralpe nel terzo gruppo mondiale del comparto auto. La partnership che ...

Fusione tra Fca e Renault : nuovo traino nello sviluppo delle auto elettriche ed a guida autonoma : Il settore automobilistico potrebbe vedere la nascita di un nuovo leader mondiale, dalla Fusione tra Fca e Renault. Forte degli 8,7 milioni di veicoli venduti e con un forte posizionamento sulle nuove tecnologie inclusi i veicoli elettrici e quelli a guida autonoma, un’aggregazione che fornirebbe una copertura completa della domanda del mercato. E’ quanto si legge nella nota che annuncia l’invio di una lettera di proposta non ...

Motori- mega accordo Fca-Group Renault - ecco la proposta ufficiale del marchio italo-americano : mega accordo FCA-Group Renault, ecco la proposta ufficiale del marchio italo-americano nei confronti dell’asse franco-nipponico La proposta del Gruppo FCA Fiat Chrysler Automobiles N.V. ha inviato in data odierna una lettera non vincolante al Consiglio di Amministrazione di Groupe Renault proponendo una aggregazione delle rispettive attivita` nella forma della fusione 50/50. La proposta di FCA fa seguito a iniziali dialoghi ...

Fca-Renault - Mike Manley : sarà fusione da una posizione di forza : Il gruppo Fca ha inviato alla Renault una proposta di fusione partendo da una posizione di forza. E' questo uno dei passaggi chiave della lettera che l'amministratore delegato Mike Manley ha inviato a tutti i dipendenti per spiegare la logica e i contenuti più importanti del progetto di aggregazione annunciato stamattina. Un settore in radicale trasformazione. "Il nostro settore - esordisce il manager inglese - sta subendo la più ...

Fca-Renault - le Borse brindano alla fusione. Ma la Lega avverte : “Niente scherzi dai francesi” : Milano. “Ben venga l'accordo tra Fca e Renault purché ci siano sempre le fabbriche attive in Italia”. Così il viceministro dell'Economia, il leghista Massimo Garavaglia, ha commentato la notizia dell'accordo allo studio tra le due case automobilistiche, confermato da un comunicato di Fca dopo le ind