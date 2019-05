FCA-Renault - Gli Agnelli primi azionisti | poi Macron

quattroruote

(Di lunedì 27 maggio 2019) Il gruppo FCA ha proposto allauna fusione "alla pari" che porterà alla creazione del terzo maggior produttore automobilistico al mondo. Cosa significa per gli attualidelle due società una proposta del genere? E quali sono le implicazioni sul fronte della governance della presenza di uno Stato come la Francia? Non è al momento facile dare risposte ben precise. Innanzitutto perché si tratta di una proposta non vincolante che dovrà superare numerosi ostacoli in fase negoziale per non parlare degli scogli normativi, dei diversi passi da compiere in un iter già oggi visto molto lungo (oltre un anno per lamministratore delegato Mike Manley) e delle forti differenze operative.Serve allineare i valori di Borsa. Di certo la Fiat Chrysler Automobiles parte da una posizione di forza rispetto alla. Le sue vendite, nel 2018, si sono attestate a 4,8 milioni di ...

