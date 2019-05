FCA-Renault - Elkann | dalla fusione grandi benefici per l' Italia

quattroruote

(Di lunedì 27 maggio 2019) La possibiletra la Fiat Chrysler e lanon avrà alcun impatto sugli stabilimenti automobilisticini e, anzi, produrrà "" per l'. Ne è convinto John, presidente del gruppo italo-americano e numero uno della famiglia Agnelli, parlando della proposta di aggregazione presentata oggi a La Regie e ribadendo l'assenza di qualsivoglia conseguenza per le strutture produttive in. Nessuna chiusura,. "Fiat è nata 120 anni fa,anche. La mia famiglia è associata con questa industria da allora e gli anni che abbiamo davanti sono anni di importantissime sfide e noi le prendiamo perché siamo contenti ci siano tante opportunità ed è per questo che abbiamo voluto agire con coraggio, come nel 2009, e avendo imparato da allora. Imparato che queste operazioni si possono fare e sono benefiche", ha ...

sole24ore : Fca e Renault, al via la fusione. Nasce un nuovo colosso automobilistico - Agenzia_Ansa : Fca, il titolo vola in Borsa. 'La fusione con #Renault non comporterà la chiusura degli stabilimenti' #ANSA - sole24ore : La prima pagina del @sole24ore del #27maggio, con l'apertura sulla netta affermazione alle #Europee19 della #Lega d… -