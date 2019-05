Fascismo e razzismo nella musica | il caso Morrissey

optimaitalia

(Di lunedì 27 maggio 2019) È apparsa in questi giorni una notizia che riguarda, il celebre cantante inglese ex frontman degli Smiths. Settori della società civile si stanno mobilitando contro di lui a causa delle sue esternazioni filonaziste, che non sono una novità e che hanno fatto discutere già in passato. Il più antico e famoso negozio di dischi londinese, lo “Spillers Records” di Cardiff aperto nel 1894, ha eliminato dall’esercizio commerciale l’intera raccolta dei suoi dischi come forma di boicottaggio. Il titolare ha comunicato il suo rammarico per non aver preso prima questa decisione, quando già alcune esternazioni didel tipo “Hitler è di sinistra”, o l’ostentazione di una spilletta sulla giacca che identifica un movimento di estrema destra, avevano creato polemiche e turbamenti.Altre forme di reazione hanno preso corpo, vedi ad esempio quella - concepita con intelligente ironia ...

AsiaPiras1 : RT @STVLINS0N: 26 Maggio 2019 Gli italiani scelgono il razzismo, il fascismo, l'omofobia e il sessismo. E io, sfortunatamente, c'ero - twoheartsin : RT @_LaVery: La Lega non mi rappresenta. Matteo Salvini non mi rappresenta. Ignoranza razzismo omofobia e misoginia non mi rappresentano. I… - blackxunicorns : RT @_LaVery: La Lega non mi rappresenta. Matteo Salvini non mi rappresenta. Ignoranza razzismo omofobia e misoginia non mi rappresentano. I… -