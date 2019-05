Farmaceutica | Oklahoma | Teva paga 85 milioni di dollari per evitare causa su oppioidi

meteoweb.eu

(Di lunedì 27 maggio 2019) Lo Stato dell’si è accordato con una seconda compagniaper un contenzioso legale sull’epidemia di dipendenza da, raggiungendo un accordo da 85diconPharmaceuticals appena 2 giorni prima che iniziasse il processo. Ad affrontare il tribunale sarà invece Johnson&Johnson, una delle grandi aziende farmaceutiche della nazione. Le overdose dahannoto migliaia di morti in uno Stato scarsamente popolato come l’, e oltre 400.000 in tutto il Paese tra il 1999 e il 2017. A marzo era stato raggiunto un accordo extragiudiziale con Purdue Pharma, terza imputata nellapresentata dal procuratore generale dello Stato Mike Hunter, un repubblicano. Purdue, produttore dell’antidolorifico OxyContin* (ossicodone), è considerata la principale responsabile della crisi e ha accettato dire 270 ...