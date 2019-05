wired

(Di lunedì 27 maggio 2019), Menlo Park (Foto: Kim Kulish/Corbis via Getty Images)ha annunciato di aver rimosso 2,19ditra gennaio e marzo 2019, registrando così il numero più alto di utentieliminati in un trimestre. La maggior parte dei 2di profili fasulli sono stati rimossi in fase di creazione e di conseguenza, come sottolinea anche il fondatore del social network, Mark Zuckerberg, “non sono mai stati considerati attivi nei nostri sistemi e non li contiamo in nessuna delle nostre metriche generali della comunità“. Il dato che sorprende è la percentuale diattivi sul social network. Buzz News fa sapere che rispetto al trimestre ottobre-dicembre 2018, il numero dei profiliattivi è salito dal 3% al 5%. Il caso Afdperò, nonostante gli sforzi per rintracciare i profili, non riesce ancora a rilevare e rimuovere ...

SingolaritaTech : Facebook ha eliminato 2 miliardi di account falsi. Ma non basta - antocalderone : Facebook ha eliminato 2 miliardi di account falsi. Ma non basta - PeppeMorelli83 : Hanno eliminato Potere al Popolo dalla competizione elettorale. Poco male. Bisognava dimostrare a questo vecchio su… -