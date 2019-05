Fabio Fazio da Rai 1 a Rai 2 | Che Tempo Che fa trasloca | news

I retroscena di Blogo : Fabio Fazio a Rai2 - oggi l'accordo con Freccero : POST IN AGGIORNAMENTOA quanto apprende TvBlog oggi è avvenuto a Milano l'incontro fra Fabio Fazio e Carlo Freccero dove si è discusso del futuro professionale del conduttore di Che tempo che fa. L'incontro segue quello avvenuto qualche settimana fa fra l'AD Rai Salini ed il conduttore ligure. I retroscena di Blogo: Fabio Fazio verso la Rai2 di Carlo Freccero prosegui la letturaI ...

Che tempo che fa - è ufficiale : Fabio Fazio trasloca su Rai 1 - l'accordo con Carlo Freccero : Nella prossima stagione televisiva, Fabio Fazio andrà in onda su Raidue. L'annuncio ufficiale, come riporta l'agenzia Adnkronos, arriva dopo un incontro riservato a Milano tra il conduttore di Che tempo che fa e il direttore di rete Carlo Freccero. I due avrebbe già cominciato a discutere del piano

Fabio Fazio verso Rai 2 : incontro con Freccero a Milano : Si fa sempre più concreta l’ipotesi del trasloco di Fabio Fazio da Rai1 a Rai2. A quanto si apprende, il conduttore di Che tempo che fa ha avuto oggi a Milano un incontro, giudicato molto positivo, con il direttore della seconda rete Carlo Freccero.Sul tavolo c’è già un piano di lavoro per la prossima stagione, che prevede tra l’altro la possibilità che il programma abbia anche ...

Fabio Fazio pronto a traslocare ma non a Mediaset : Il destino di Fabio Fazio e di Che tempo che fa si deciderà in questi giorni, ma il trasloco oramai più che probabile del conduttore e della sua trasmissione non sarà a Mediaset. Il Biscione si è sentito in dovere di avvertire con una nota ufficiale che non è in corso nessuna trattativa con Fabio Fazio, anzi che la notizia è completamente falsa e andrebbe derubricata alla categoria Fake News. Una dichiarazione che dimostra però come il ...

Fabio Fazio non va a Canale 5 ma trasloca su Raidue : Fabio Fazio non va a Mediaset, resta in Rai. Anzi accetta di trasferirsi sul secondo Canale, pur di non lasciare la Tv di Stato con cui ha un contratto milionario. Insomma, l'annuncio dato ieri era una fake news, una notizia inventata da qualche buontempone che si diverte a inviare comunicati falsi alla agenzie di stampa. Dunque non esiste alcuna trattativa tra il conduttore di Che tempo che fa e i vertici di Cologno per un possibile show in ...

Fabio Fazio a Mediaset - interviene il Biscione : “Fake news” : Fabio Fazio in trattativa con Mediaset, arriva il comunicato stampa del Biscione: “Fake news” Fabio Fazio è in trattativa con Mediaset per un contratto di 5 anni che prevede una trasmissione in prime time su Canale 5. Cosa c’è di vero? Niente, trattasi di fake news. L’indiscrezione è iniziata a circolare nella serata di ieri […] L'articolo Fabio Fazio a Mediaset, interviene il Biscione: “Fake news” ...

I retroscena di Blogo : Fabio Fazio verso la Rai2 di Carlo Freccero : Se n'è parlato un paio di settimane fa nel corso di un incontro riservato fra l'amministratore delegato della società radiotelevisiva pubblica Rai ed il conduttore radiotelevisivo Fabio Fazio. Salini è salito a Milano per parlare con Fazio e sondare cosa pensa il conduttore ligure rispetto al ventilato spostamento del programma di Rai1 Che tempo che fa (con annessa appendice del lunedì Che fuori tempo che fa) dalla prima rete alla ...

