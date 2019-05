F1 | GP Monaco 2019 | Lewis Hamilton | un successo da campione nel nome di Niki Lauda E’

VIDEO F1 - Highlights GP Monaco 2019 : Lewis Hamilton tiene a bada Verstappen e trionfa nel nome di Lauda : Lewis Hamilton soffre ma vince il Gran Premio di Monaco 2019 di Formula Uno. Il campione del mondo in carica è costretto a lottare con le sue gomme medie ormai ridotte alla tela e contro un Max Verstappen davvero strepitoso. Senza la penalità inflitta per un contatto ai box l’olandese avrebbe anche potuto vincere. Alle spalle di Hamilton si classificano Sebastian Vettel e Valtteri Bottas, mentre Charles Leclerc chiude anzitempo la sua gara ...

Charles Leclerc F1 - GP Monaco 2019 : “Mi sono divertito all’inizio - ci ho provato ma è andata male. Non dovevamo partire 15mi…” : Si è chiuso dopo 19 giri il Gran Premio di Monaco 2019 di Charles Leclerc, costretto al ritiro dopo aver danneggiato il fondo della sua Ferrari in un estremo tentativo di sorpasso su Nico Hulkenberg alla curva Rascasse. Il padrone di casa monegasco partiva dalla 15^ posizione in griglia a causa di una pessima strategia del team in qualifica, perciò è stato costretto a rimontare dalle retrovie sulle tortuose strade del Principato correndo dei ...

F1 - Pagelle GP Monaco 2019 : Hamilton e Verstappen migliori in pista - Vettel ottiene il massimo - Leclerc spettacolare : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Monaco 2019 di Formula Uno al termine di una gara davvero soffertissima. L’inglese si dimostra ancora una volta il migliore del lotto e resiste ad un Max Verstappen che da tutto quello che ha per provare a vincere. Sfortunato l’olandese come Charles Leclerc, mentre Sebastian Vettel ottiene il massimo dalla sua Ferrari attuale. Bene la Toro Rosso e Carlos Sainz. Andiamo, quindi, a consegnare ...

Sebastian Vettel F1 - GP Monaco 2019 : “Risultato ottimo per me e per il team - ma non siamo abbastanza veloci” : Sebastian Vettel è salito sul secondo gradino del podio del Gran Premio di Monaco 2019, conquistando il terzo podio stagionale e balzando in terza posizione nel Mondiale di Formula 1 davanti a Max Verstappen. Il tedesco della Rossa ha disputato una gara molto solida e pulita, riuscendo ad approfittare delle disavventure di Bottas e Verstappen (penalizzato di 5″) per raccogliere un secondo posto molto importante per risollevare parzialmente ...

Lewis Hamilton F1 - GP Monaco 2019 : “Una vittoria ottenuta con lo spirito di Niki Lauda - spero di averlo reso orgoglioso” : Il Gran Premio di Monaco 2019 di Formula Uno ha messo in mostra una delle vittorie più sofferte della storia di Lewis Hamilton. Il campione del mondo in carica centra il successo numero 77 della sua carriera e la terza nel Principato. Una lunga battaglia tra la sua W10, le sue gomme e un Max Verstappen quanto mai arrembante. Un vero e proprio calvario, come spiega l’inglese nel corso delle interviste di ritiro sulla linea del traguardo al ...

F1 - Risultato GP Monaco 2019 : Lewis Hamilton vince con le unghie - Vettel 2° davanti a Bottas - out Leclerc : Nel nome di Niki Lauda! Un eroico Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Monaco 2019 di Formula Uno dopo una prestazione davvero solidissima. L’inglese centra la vittoria numero 77 della carriera e la terza tra le viuzze del Principato, con una prova nella quale ha stretto i denti fino all’ultimo metro con gomme completamente rovinate. L’inglese ha vissuto una gara complicata con Max Verstappen (Red Bull) sempre negli scarichi, ...

Ordine d’arrivo F1 - Risultato e classifica GP Monaco 2019 : Lewis Hamilton vince davanti a Vettel e Bottas - Verstappen declassato in quarta piazza : Ordine d’arrivo GP Monaco F1 2019: Risultato E classifica 1 Lewis Hamilton (Mercedes) 2 Sebastian Vettel (Ferrari) 3 Valtteri Bottas (Mercedes) 4 Max Verstappen (Red Bull) 5 Pierre Gasly (Red Bull) 6 Carlos Sainz (McLaren) 7 Daniil Kvyat (Toro Rosso) 8 Alexander Albon (Toro Rosso) 9 Romain Grosjean (Haas) 10 Daniel Ricciardo (Renault) 11 Lando Norris (McLaren) 12 Kevin Magnussen (Haas) 13 Sergio Perez (Racing Point) 14 Nico Hulkenberg ...

Monaco 2019 : la griglia di partenza ufficiale : Si spegneranno alle 15.10 i semafori sulla griglia di Monaco e prenderà il via il sesto GP della stagione, che vede la quarta prima fila Mercedes, con Hamilton e Bottas, seguiti da Verstappen e Vettel, Magnussen e Ricciardo. Per il pilota di casa Charles Leclerc 15° piazzola e penalità per Giovinazzi e Gasly. Ma il […] L'articolo Monaco 2019: la griglia di partenza ufficiale sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

F1 - GP Monaco 2019 : orario d’inizio - diretta tv su Sky e TV8. La guida completa : Scatterà oggi alle ore 15.10 il GP di Monaco di F1: al palo partirà la Mercedes del britannico Lewis Hamilton, affiancato dal compagno di squadra, il finlandese Valtteri Bottas. In seconda fila la Red Bull dell’olandese Max Verstappen davanti al tedesco Sebastian Vettel, quarto con la Ferrari. Il monegasco Charles Leclerc scatterà dall’ottava fila in 15ma piazzola. La gara sarà trasmessa in diretta in abbonamento su Sky Sport F1 e ...

F1 - GP Monaco 2019 : piove ad intermittenza nel Principato. C’è il rischio di gara “pazza” : Una variabile importante potrebbe aggiungersi a quelle già note nella gara di Montecarlo, sesto round del Mondiale 2019 di F1, che inizierà alle ore 15.10. Le condizioni meteorologiche, infatti, sono altamente instabili e pioviggina ad intermittenza nel Principato. Una condizione che potrebbe portare ad una gara “pazza” in cui tutto può accadere nel corso dei 78 giri. Una speranza, forse, per i rivali della Mercedes, apparsa ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Monaco 2019 : “Niki Lauda sarà fiero di noi - gli dedico la pole position” : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position nel GP Monaco 2019 e oggi scatterà davanti a tutti in occasione della sesta tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes ha dominato le qualifiche precedendo il compagno di squadra Valtteri Bottas e oggi andrà a caccia del prestigioso successo nel Principato in modo da allungare ulteriormente in classifica generale, il suo obiettivo è quello di imporsi a Montecarlo per mettere ulteriormente in ...

F1 - GP Monaco 2019 : quando comincia la gara e come vederla. Il programma completo : La settantasettesima edizione del GP di Monaco 2019 è davvero alle porte, la F1 è pronta a dare spettacolo sfrecciando tra gli iconici muretti del circuito di Monte Carlo che non permettono alcuna distrazione e la concentrazione dei piloti dovrà restare massima per tutti e settantotto i giri che andranno a percorrere. Lewis Hamilton ha interrotto la serie di tre pole position consecutive del compagno Valtteri Bottas proprio ...