Eve e Villanelle al capolinea nel finale al sangue di Killing Eve 2×08 | che ne sarà di

In Killing Eve 2×07 Eve e Villanelle consumano un rapporto a distanza - ma c’è aria di guai in vista del finale di stagione (recensione) : Sarà vero che gli opposti si attraggono, ma anche che chi si somiglia si piglia. Killing Eve 2x07 ne dà un'inquietante dimostrazione osservando da vicino la pericolosa dinamica tra Villanelle e Aaron Peel. L'episodio si apre con un primo punto di contatto tra i due. In una scena che rovescia le abitudini passate – in genere è Villanelle a lasciare dei regali alla porta di qualcuno – la ragazza vede un pacchetto sull'uscio del suo appartamento. ...

In Killing Eve 2×06 Jodie Comer ruba la scena a Sandra Oh con la sua Villanelle dalle personalità multiple (recensione) : Finiti i tempi delle attese e dello svolgersi lento degli eventi, Killing Eve 2x06 porta avanti un intreccio sempre più fitto, intenso e carico di aspettative. L'episodio si apre con un aspro confronto tra Eve e Niko, che dopo aver incontrato Villanelle a Oxford non riesce più a contenere la propria frustrazione. Vuoi che ti ami o che ti spaventi?, chiede alla moglie bloccandola contro il muro, prima di ordinarle di andare in camera da ...

In Killing Eve 2×05 l’attrazione tra Eve e Villanelle è un fiume in piena che travolge ogni altra relazione e priorità (recensione) : Jodie Comer lo ha detto in più di un'intervista: sappiamo cos'è che i fan vorrebbero veder succedere tra Eve e Villanelle, ma... sarebbe davvero possibile? Potrebbero arrivare a tanto? E queste parole ci aiutano a capire come gli eventi di Killing Eve 2x05 siano – o debbano essere – il picco più alto al quale gli shipper delle Villaneve possono ambire. Ma prima di parlare di questo ricostruiamo i fatti in ordine cronologico. Killing Eve 2x05 ...

Killing Eve 2×02 - il confronto tra Eve e Villanelle è ancora rimandato - ma aumentano pericoli e incontri inattesi (recensione) : È passata un'altra settimana e Killing Eve 2x02 trasforma un'impressione iniziale in un'ineluttabile certezza: l'attesa del piacere non è essa stessa il piacere, ma una lenta agonia costellata di bambole, tipi ambigui, nuovi assassini all'orizzonte e ritorni inattesi. Ma andiamo con ordine. In Killing Eve 2x02 Emerald Fennell – che ha sostituito Phoebe Waller-Bridge al timone della serie – gioca sadicamente con i nostri sentimenti dandoci in ...