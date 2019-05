Europee: voto visto dalla stampa Usa

Agenzia_Ansa : #Europee: affluenza in netto aumento quasi ovunque in Ue. Sale in Francia, Germania e Spagna. Boom in Ungheria… - LaStampa : Salvini esulta per il voto alle Europee, alle sue spalle il “santino” di Putin - Corriere : Sempre al voto dal 1946 a oggi. Alla soglia dei 108 anni anche in questa tornata elettorale per le europee è tornat… -

I risultati dei populisti allehanno catalizzato l'attenzione dei maggiori quotidiani statunitensi. "I populisti non hanno fatto bene come pre", si legge sul New York Times. Il Washington Post,invece,titola così:"Gli anti-establishment guadagnano punti". Poi,a risultati più concreti,i punti di vista si avvicinano:"La destra sta guadagnando terreno,ma anche la sinistra", titola il Nyt,mentre il WP:"La maggioranza è privata dei centristi tradizionali".E il Wall Street Journal: Maggioranza frammentata per i filo-europeisti(Di lunedì 27 maggio 2019)