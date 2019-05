Europee | sindaco Lampedusa | ' risultato Lega non va sottovalutato'

liberoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2019) Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "Credo che il voto per lapossa essere interpretato in molti modi differenti, ma è certamente unche non deve essere. Così come bisogna riflettere sui numeri raccolti dal Pd sull'isola, numeri che, considerando che in lista c’era il 'nostro

SkyTG24 : #elezionieuropee19 A #Lampedusa la #Lega ha ottenuto il 45,85% delle preferenze. Per il sindaco dell'isola 'quella… - s_margiotta : Tra @pinapic e #biancaandretta le mie candidate alle elezioni europee e a sindaco di #Potenza @SenatoriPD… - Peonia249 : RT @ChiodiDonatella: #RIACE: A CASA DI #LUCANO COMANDA LA #LEGA Tanto buono e tanto onesto non è parso ai suoi concittadini l'ex sindaco #… -