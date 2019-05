Europee | Salvini ringrazia e bacia il rosario | “Non ho mai affidato un voto a Maria ma il

Matteo Salvini ha vinto le elezioni Europee : Matteo Salvini ha vinto le elezioni europee. La Lega è diventato il primo partito in Italia con oltre il 34 per cento dei voti: più del doppio rispetto alle politiche di marzo 2018, quando il Carroccio si era fermato intorno al 17%. Il Movimento 5 stelle, che allora era risultato primo con il 32,68% dei voti, è invece crollato al 16% (anche a causa della grande astensione al Sud, da sempre bacino elettorale per la formazione grillina). Il ...

Elezioni Europee - Matteo Salvini re de Nord Est e dell'Emilia rossa : la provincia dove sfonda il 53% : La Lega si prende anche il Piemonte e il voto congiunto europee-regionali segna il trionfo definitivo di Matteo Salvini, che consegna al centrodestra anche l'ultima regione del Nord amministrata dalla sinistra. Leggi anche: "Chi guadagna voti, chi li perde e quanto". Bechis, la verità dei numeri nas

Le Europee ci dicono che l’Italia di Salvini si salva solo tornando a votare : Alla fine, in fondo, la sintesi è tutta lì: ma quand’è che lo rifacciamo? A prescindere dall’esito finale delle elezioni europee, a prescindere dalla performance di Matteo Salvini, a prescindere dallo stato di salute del Movimento 5 stelle, a prescindere dalla capacità di soddisfare le attese da par

ELEZIONI Europee 2019 SATIRA SOCIAL/ La taglia 56 di Orban e le sagre di Salvini : ELEZIONI EUROPEE 2019, l'ironia e la SATIRA sui SOCIAL. Osho commenta il risultato di Orban in Ungheria e c'è chi scherza sugli impegni di Salvini

Elezioni Europee 2019. Trionfo Lega (34%) - bene Pd (22%) e choc M5s (17%). Salvini si prende Nord e Centro - Di Maio regge solo al Sud : Nelle due circoscrizioni del Nord la Lega sfonda il tetto del 40%, M5s sprofonda sia al Nord est che al Nord ovest e il Pd sale sopra il 23 per cento. E’ il quadro del voto europeo analizzando, per circoscrizioni, i dati del Viminale quando lo spoglio è quasi alla fine. Al Nord ovest, il partito di Salvini prende il 40,63% di voti, il Pd è il secondo partito al 23,47%, M5s è al 11,19%. Forza Italia è al 8,79%, Fdi al 5,64. Al Nord est La Lega è ...

Europee 2019 - il video-blob della Maratona Mentana : dall’irrefrenabile attacco di tosse al siparietto con Salvini : I momenti più spassosi dello speciale di La7 dedicato alle elezioni Europee 2019 e guidato dal direttore del TgLa7, Enrico Mentana. Si comincia dal commento sulla foto postata da un trionfante Matteo Salvini sui social (“Il cartello sembra quello delle ricevitorie che hanno venduto il biglietto vincente della lotteria. Vediamo alle sue spalle l’immagine sacra accanto al tapiro d’oro. C’è di tutto. E’ un Salvini ecumenico della ...

Europee : Lega a valanga al 34% - crolla il M5S. Il Pd diventa secondo partito. Salvini : «Non chiederò poltrone» : Mentre nel resto della Ue i sovranisti sono cresciuti al di sotto delle attese, con l'eccezione del Raggruppamento nazionale di Marine Le Pen in Francia, in Italia il partito di Salvini riesce a conquistare quasi un terzo dell'elettorato. Ci sarebbero i presupposti per una frattura nella maggioranza, anche se Salvini ha già sottolineato che «non userà i consensi per un regolamento di conti interno». Nel pomeriggio lo scrutinio del voto ...

Il discorso di Matteo Salvini dopo il successo elettorale alle Europee : Matteo Salvini ha mostrato e baciato il rosario in conferenza stampa in via Bellerio. "Ringrazio chi c'è lassù e non aiuta Matteo Salvini e la Lega, ma aiuta l'Italia e l'Europa", ha detto il segretario leghista, ricordando di aver "affidato al cuore immacolato di Maria non un voto, ma il destino di un Paese e un continente". "A urne chiuse si può finalmente ringraziare a cuore aperto senza essere accusati di voler strumentalizzare", ha ...

La vittoria di Salvini alle Europee 2019 nelle prime pagine dei quotidiani italiani : L’esultanza di Matteo Salvini, perché la Lega è “primo partito d’Italia”, sopra il 34%. La sconfitta di Luigi Di Maio, perché il M5s precipita al 17%, terzo dietro anche al Pd di un sorridente Nicola Zingaretti. È la fotografia del voto per le elezioni Europee, che campeggia sulle prime pagine di tutti i quotidiani italiani in edicola.“La Lega vola, il Pd supera il M5S” titola il ...

Europee - a giorni la bomba sul governo : "Decide Salvini - la mia vita nelle sue mani". Rixi sfida Di Maio : Dopo il trionfo della Lega alle Europee, molti commentatori guardano già al big bang del governo. La data è il 30 maggio quando il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi, leghista, potrebbe venire condannato per le "spese pazze" in Regione Liguria creando un nuovo caso Siri nella maggioranza

Elezioni Europee 2019 - l’inversione di peso nel governo : Lega sopra il 34% - M5s sotto il 20%. Pd al 24% : sorpasso. Salvini : “Non chiedo poltrone. Sarà periodo economico complicato” : L’inversione dei rapporti di forza è compiuta: la Lega è il primo partito d’Italia. Alle Europee il Carroccio di Matteo Salvini sfonda quota 30 percento e raggiunge persino il 32. Praticamente la stessa percentuale raccolta alle politiche dal Movimento 5 stelle. Che al contrario crolla sotto il 20%: a due terzi dello spoglio è al 17%, cioè gli stessi voti presi dalla Lega il 4 marzo del 2018. Se i risultati ...

Elezioni Europee - Nicola Zingaretti esulta : "Pd alternativa a Salvini" - via alla cannibalizzazione del M5s : "Il bipolarismo è tornato a essere centrato sulla forza del Pd". Nicola Zingaretti commenta così exit poll e proiezioni delle Elezioni europee che danno il dem come secondo partito, ormai in netto vantaggio sul M5s crollato sotto il 18%. È iniziato, forse, il processo di cannibalizzazione dei voti g

