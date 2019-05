Europee | Salvini battuto a Milano da Pisapia | Pd sfiora 36% 2

Matteo Salvini - dopo il trionfo alle Europee arriva la minaccia della Commissione Ue : procedura di infrazione : La famigerata "letterina". La aveva evocata Matteo Salvini nella conferenza stampa di questa mattina, in cui ha commentato il trionfo della Lega alle Elezioni Europee. "Io non ho voglia di sfidare nessuno, vogliamo costruire un’Europa fondata sui diritti e il lavoro e il primo. Non sto a impiccarmi

Europee 2019 - Salvini : “Adesso cambiare le regole Ue”. Possibili sponde nella maggioranza - dal Psoe a Macron : “Io non ho voglia di sfidare nessuno, vogliamo costruire un’Europa fondata sui diritti e il lavoro. Non sto a impiccarmi a un parametro, a un numero, a una regoletta, bisogna rivedere le politiche per permettere la crescita. Aspettiamo questa lettera. Se fosse alla vecchia maniera, ‘fate i compiti a casa, tagliate’, la risposta è ‘no'”. Il riferimento è alla lettera che entro venerdì la Commissione Ue dovrebbe ...

Europee - la Lega stravince con il 34%. Salvini : «Ridiscutiamo regole Ue». Di Maio : «Facciamo la flat tax» : Mentre nel resto della Ue i sovranisti sono cresciuti al di sotto delle attese, con l'eccezione del Raggruppamento nazionale di Marine Le Pen in Francia, in Italia il Carroccio riesce a conquistare quasi un terzo dell'elettorato. Crolla il M5S, Pd secondo partito. Nel pomeriggio lo scrutinio del voto amministrativo: in evidenza soprattutto le Regionali in Piemonte...

Elezioni Europee - Luigi Di Maio provoca ancora Matteo Salvini : le parole su Tav e Autonomia : Dopo la sconfitta, clamorosa, dopo una batosta di proporzioni inimmaginabili alle Elezioni Europee, parla Luigi Di Maio. Le sue parole si fanno attendere: la conferenza stampa convocata per le 14 inizia soltanto poco prima delle 15. Volto tirato, sorriso i circostanza, Giggino - il cui destino polit

Europee : Salvini trionfa - il web irride i suoi presunti detrattori - da Fazio a Gruber : Per la Lega le elezioni Europee sono state un vero e proprio trionfo. Già un anno fa i risultati delle politiche venivano considerati qualcosa di straordinario, considerato che Salvini aveva preso un partito che stazionava attorno al 5% e lo aveva portato fino al 17-18%. Considerando l'intero percorso si può parlare di vero e proprio "miracolo" compiuto dall'attuale leader del Carroccio che si è lasciato alle spalle una tornata di elezioni ...

Europee : in Sicilia Salvini doppia Berlusconi - leader Lega più votato nell'isola : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - Salvini conquista la Sicilia. Dopo il bagno di folla tributato al leader del Carroccio durante le sue visite nell'isola, è il risultato elettorale delle Europee a confermare l'appeal del Capitano sui Siciliani. Con 181.097 preferenze, il vice premier è in assoluto il p

Europee - i dati definitivi : Lega al 34 - 3% - M5S doppiato. Pd al 22 - 7. Salvini detta l'agenda : «Tav e autonomie» : Elezioni Europee 2019. Trionfa la Lega di Salvini che raggiunge il suo massimo storico al 34,3%, doppiando il Movimento 5 Stelle che crolla al 17,0% con i rapporti di forza dei partiti di...

Europee : Fava - 'elezione Bartolo risposta di dignità a Salvini' : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "L'elezione di Pietro Bartolo in Sicilia e in altri collegi è una risposta di dignità a Salvini e alle destre che hanno trasformato questa campagna elettorale in un referendum contro migranti, diritti ed Europa. E' un risultato che parla di una parte di Sicilia ed Ital

Europee - De Luca : “Boom Lega ampiamente previsto. Tra un anno si ammoscia pure Salvini - come Renzi e il M5s” : “C’è stato un boom della Lega come previsto. La Lega ha egemonizzato totalmente il tema della sicurezza che noi abbiamo anticipato in Campania 20 anni prima di Salvini. Il M5s ha un crollo pesante sia al nord che al sud. Mi pare che si sia mosso il quadro politico e che ci siano tutte le condizioni per voltare pagina in Italia. Ormai si è visto che chi diventa primo partito resta primo partito per un anno. Tra un anno si ammoscia ...