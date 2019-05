Europee | parla Salvini | «Lega prima a Riace e Lampedusa | italiani vogliono immigrazione

Elezioni Europee 2019 : ecco la fotografia del Parlamento europeo : All’indomani della chiusura dei seggi elettorali in tutti i Paesi dell’Unione europea, chiamati in questa fine maggio 2019 ad eleggere i propri rappresentanti al Parlamento europeo, ne è uscita un’Europa in cui forse troveranno meno spazio le orde sovraniste, che si stavano diffondendo, a parte l’Italia dove la Lega ha avuto un vero e proprio boom di voti. Certo non hanno ottenuto risultati pessimi. In realtà i movimenti sovranisti sono ...

Elezioni Europee 2019 : come cambia il Parlamento europeo dopo i risultati definitivi : Dai risultati delle Elezioni europee emerge una situazione che non si vedeva più dal 1979: i popolari e i socialisti, pur mantenendosi i gruppi politici più votati, hanno perso la maggioranza nel Parlamento europeo. I liberali dell'Alde e i Verdi potrebbero quindi diventare un importante ago della bilancia nel stabilire le alleanze future che disegneranno il nuovo volto del Parlamento di Strasburgo. Rimangono invece arginati i sovranisti.

Elezioni Europee 2019 - le reazioni. Salvini : “Non chiedo poltrone - ora periodo economico complicato”. M5s non parla : Matteo Salvini parla da vincitore, mentre il M5s per il momento tace e Luigi Di Maio dichiarerà solamente lunedì pomeriggio. È il primo effetto dell’esito delle Elezioni Europee che consegnano alla Lega più di un terzo dei consensi e la forza del primo partito in Italia. Il leader del Carroccio però per prima cosa conferma la fiducia al governo: “Non useremo questo voto per un regolamento di conti interni” e “ogni ...

Elezioni Europee - nel nuovo Europarlamento Socialisti e Popolari senza maggioranza : La prima proiezione sulla composizione del Parlamento Europeo alla luce degli exit poll e delle proiezioni sulle Elezioni europee presentano uno scenario che era stato previsto nei sondaggi, ma che è assolutamente inedito: il Partito Popolare Europeo e il Partito Socialista Europeo probabilmente non raggiungeranno la maggioranza dei seggi in Europarlamento.

Elezioni Europee - la proiezione del nuovo Parlamento Europeo : perché Salvini è l'ago della bilancia : La maggioranza del prossimo Parlamento Europeo dovrà basarsi su equilibri diversi rispetto a quelli che finora hanno retto il dominio del Ppe e del Pse. Le prime proiezioni diffuse da Europe elects, il servizio statistico ufficiale della Commissione europea, parlano chiaro: l'alleanza tra socialisti

Europee - batosta per Macron e boom per la Le Pen : primo partito | Chiesto scioglimento del Parlamento : Macron difende il risultato ottenuto: "E' onorevole". Ma a sorpresa il terzo partito è quello dei Verdi

Europee 2019 e comunicazione : la campagna elettorale non parla di Europa - anzi. Ecco perché : A pochi giorni dalle Elezioni del 26 maggio sono solo i messaggi istituzionali a ricordarci che il voto riguarda il parlamento europeo. Di Europa, infatti, si è parlato pochissimo in questa campagna elettorale. Ho individuato tre motivi per cui Lega, M5S e Pd hanno preferito restare sui temi nazionali nella loro comunicazione in vista delle Europee. L'articolo Europee 2019 e comunicazione: la campagna elettorale non parla di Europa, anzi. Ecco ...

Europee - Di Maio : “Dopo il voto non cambia nulla. Il M5s ha la maggioranza in Parlamento e al governo. Così rimarrà” : Niente rimpasto dopo il voto. Lo ha detto due giorni fa Giancarlo Giorgetti, lo ribadisce oggi Luigi Di Maio. “Non ho mai capito perché le elezioni Europee dovrebbero cambiare il Parlamento italiano. M5S ha il 36% del Parlamento italiano, ha la maggioranza assoluta in Consiglio dei ministri e Così rimarrà, io non intenzione di parlare di poltrone da lunedì ma di chiedere abbassamento delle tasse per le imprese e per le famiglie, salario ...

Europee 2019 - in Olanda sbagliato parlare di boom della sinistra. Il vincitore è solo uno : La stampa italiana, come già accaduto nel 2017, ha commentato gli exit poll per le Elezioni Europee olandesi salutando la “vittoria della sinistra” e lo stop ai populisti. Repubblica, che titola “Eurovoto, primo round a sinistra”, si avventura in un commento un po’ audace sostenendo che “dopo due anni a rischio estinzione la sinistra torna a vincere. In modo del tutto inaspettato”. Se, certamente, l’exploit laburista ha lasciato tutti di stucco, ...

Dl Sicurezza bis - Conte : “Cdm dopo le Europee. Ne ho parlato con Di Maio e Salvini. Da Mattarella nessuna censura” : Tutto rimandato a dopo le elezioni europee di domenica 26 maggio. Il Decreto Sicurezza bis, provvedimento diventato centrale e urgente per la Lega, arriverà in consiglio dei ministri a risultato delle urne acquisito. Ad annunciare lo slittamento dei tempi e la convocazione ritardata del consiglio dei ministri che approverà il nuovo testo è stato direttamente il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. Del decreto Sicurezza “è giunta ai ...

Europee - andiamo in Ue a parlare dei 900 miliardi di evasione fiscale? : Adesso che mancano pochi giorni al voto per le Europee, ricordiamo che uno dei pochi momenti degni di nota in quell’insopportabile passerella di miliardari del World Economic Forum di Davos (dovrebbe essere abolito) è stato quest’anno quando lo storico olandese Rutger Bregman (autore di “Utopia per realisti”, pubblicato da Feltrinelli) ha detto: “Sento persone che parlano il linguaggio della partecipazione, della ...

Elezioni Europee - non solo Europarlamento : ecco organismi e funzioni di tutte le istituzioni dell’Ue (Bce compresa) : Mancano pochi giorni e le urne per le Elezioni europee saranno aperte. Dal 23 al 26 maggio i cittadini dei 28 Stati membri dell’Unione europea saranno chiamati alle urne per rinnovare i rappresentanti del Parlamento di Bruxelles. In Italia si voterà il 26 maggio dalle 7 del mattino alle 23, mentre in altri Stati, come Regno Unito e Paesi Bassi si potrà scegliere già giovedì 23. L’Europarlamento è l’unica istituzione i cui ...