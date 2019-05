Europee | Orlando | ' Quando alternativa a populismi è credibile arriva consenso'

liberoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2019) Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "In un quadro politico nazionale ed europeo che non può non destare preoccupazione per l'affermazione di forze antidemocratiche e populiste, emerge come dato positivo che lì dove la politica ha fatto scelte chiare, senza compromessi e con facce credibili per i diritti,

PalermoToday : Europee, Orlando: 'Preoccupato per vittoria populisti, elezione Bartolo una speranza' - MeridioNews : Europee, l'analisi post voto del sindaco Orlando «Se l'alternativa è credibile arriva il consenso»… - TuttaPalermo : Europee, l'analisi post voto del sindaco Orlando «Se l'alternativa è credibile arriva il consenso» -