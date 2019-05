Europee | Miccichè FI | ' Lampedusa convinta da imbonitore'

Europee : Miccichè - 'in Sicilia FI argina Lega e raddoppia risultato nazionale' : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "Non posso che essere soddisfatto: abbiamo preso il 17% che è il doppio del risultato nazionale, abbiamo superato il Pd che era un risultato che sembrava assolutamente impossibile e abbiamo limitato il danno della Lega che in Italia fa proseliti e qui fa il 20% per mir

Europee : Miccichè chiede scusa a Cicu - 'parole poco cortesi' : Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - "Chiedo scusa al mio amico Salvatore Cicu se ho usato parole poco cortesi nei suoi confronti, nella foga con cui ho parlato di un nostro assessore (Armao ndr) che fa terrorismo sugli altri candidati. Cicu non merita queste critiche perché è un valido eurodeputato". Arr

Elezioni Sicilia - Di Maio : “La casta dei vari Micciché battuta dai cittadini liberi del M5s - ora soprese alle Europee” : “Il sistema di chi protegge la casta, di chi non fa rispettare la legge Anticorruzione e non taglia i vitalizi perde di fronte ai cittadini liberi del M5s. Ci davano per morti, ed evidentemente porta bene. Mi aspetto delle sorprese anche alle Europee”. È il commento, affidato a un videomessaggio su Facebook, ai ballottaggi delle amministrative in Sicilia del capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio. ...

Gianfranco Miccichè - Forza Italia - : 'Ecco la lista del Partito - per le Europee' : Lo conferma il commissario di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, presentando i nomi della lista nella circoscrizione Isole : 'dopo aver parlato con Berlusconi, posso confermare che per le ...

Europee : Miccichè (Fi) - 'al momento non esistono candidature ufficiali Fi' : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) - "Per l'ennesima volta comunico che, fino a questo momento, non esistono candidature ufficiali per Forza Italia nella circoscrizione delle isole. Le candidature saranno ufficializzate dal Presidente Berlusconi e, appena ne saremo a conoscenza, le comunicheremo io o il c