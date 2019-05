Europee | Lega a valanga al 34% | crolla il M5S Il Pd diventa secondo partito

Elezioni Europee - risultati : trionfo Lega - crollo M5S. Pd secondo partito - Fdi si avvicina a Fi : Elezioni Europee 2019. Lo spoglio dei risultati continua e a quasi la totalità dello scrutinio delle schede (60.914 sezioni su 61.576) il dato è consolidato. La Lega trionfa:...

Elezioni Europee - la Lega sfonda anche al Sud ma M5S resta il primo partito a Napoli : Scosse telluriche di varia intensità che disegnano nella notte una nuova geografia politica. Rispetto non solo a cinque anni fa ma, e soprattutto, alle politiche dell?anno scorso. Con i...

La Lega oltre il 34% - M5s si ferma al 17 e il Pd sfiora il 23%. Come sono andate le Europee : Per la prima volta nella storia la maggioranza degli eurodeputati italiani sarà al di fuori del perimetro Ppe-Pse-liberali-verdi. Matteo Salvini vince le Europee, supera il 34% dei voti, rovescia completamente in un solo anno i rapporti di forza all'interno della maggioranza italiana di Governo e schiera il nostro Paese al fianco di Marine Le Pen, primo partito in Francia. I sovranisti vincono anche in Gran Bretagna e Ungheria, ma Fpoe e ...

Elezioni Europee - la Lega sfonda al Sud : "Sottrazione diretta di voti" - impressionante impresa in casa M5s : Il Movimento 5 Stelle si salva a queste Elezioni europee solo nella loro roccaforte, la Circoscrizione Sud. Croce e delizia: l'M5s raggiunge il 29,23%, in flessione rispetto alle politiche 2018, e soprattutto con il grosso handicap dell'astensionismo che secondo gli esperti, in una primissima e solo

Europee 2019 - risultati : Lega primo partito con oltre il 34% - il Pd sorpassa il M5s - Forza Italia al 9% : Il partito di Matteo Salvini si conferma la prima Forza nelle elezioni Europee. Il partito Democratico precederebbe invece il Movimento 5 Stelle. Seguono poi il partito di Silvio Berlusconi e Fratelli d’Italia. Nessun altro partito invece supera il 4%

Elezioni Europee - i risultati in diretta : spoglio reale - Lega al 34% e M5s sotto il 17%. Pd secondo partito : Lo spoglio delle Elezioni europee procede veloce e la sentenza è ormai scritta: la Lega di Matteo Salvini mettono a segno una vittoria oltre ogni immaginazione, il M5s e Luigi Di Maio crollano. Dopo lo scrutinio di 48.372 su 61.576 sezioni (dati del Viminale), il Carroccio vola al 34,33%, numeri imp

Elezioni Europee - i risultati : trionfo della Lega - Pd davanti al M5s : I risultati delle Elezioni europee confermano quanto emerso dopo le prime proiezioni, con la Lega nettamente in testa e primo partito in Italia. Molto dietro troviamo il Partito Democratico, staccato dal Carroccio, ma davanti al Movimento 5 Stelle, solo terzo. Superano la soglia di sbarramento anche Forza Italia e Fratelli d'Italia.Continua a leggere

Elezioni Europee 2019 - l’inversione di peso nel governo : Lega sopra il 34% - M5s sotto il 20%. Pd al 24% : sorpasso. Salvini : “Non chiedo poltrone. Sarà periodo economico complicato” : L’inversione dei rapporti di forza è compiuta: la Lega è il primo partito d’Italia. Alle Europee il Carroccio di Matteo Salvini sfonda quota 30 percento e raggiunge persino il 32. Praticamente la stessa percentuale raccolta alle politiche dal Movimento 5 stelle. Che al contrario crolla sotto il 20%: a due terzi dello spoglio è al 17%, cioè gli stessi voti presi dalla Lega il 4 marzo del 2018. Se i risultati ...

Europee - Lega a valanga sempre più forza politica nazionale : Sullo sfondo le vittorie consecutive degli ultimi mesi, quando sono passate al centrodestra, spesso a trazione leghista, la Sardegna, il Molise, il Friuli Venezia Giulia, le province autonome di Trento e Bolzano, l'Abruzzo e la Basilicata ...