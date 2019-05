Europee | le proiezioni | Lega primo partito | testa a testa Pd-M5S Salvini twitta | «Grazie»

Elezioni Europee 2019 - le prime proiezioni : A meno di un'ora dalla chiusura delle urne in Italia, arrivano i dati delle prime proiezioni dei risultati delle Elezioni europee: la Lega di Matteo Salvini è al primo posto nelle preferenze degli italiani, segue il testa a testa tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, staccati Forza Italia e Fratelli d'Italia.Continua a leggere

Elezioni Europee 2019 - exit poll - proiezioni e risultati in diretta : “Lega 27 - 5/30 - 5% - Pd 21/24% - M5s 19 - 5/22 - 5%” : Non ci sono ancora schede scrutinate ma tutti i principali exit poll confermano i sondaggi degli ultimi mesi: e cioè un’inversione nei rapporti di forza tra i due partiti di governo. La Lega è il primo partito italiano alle Europee, anche se non sembra sforare il tetto del trenta percento. Ma la novità sta nel secondo posto: per quattro rilevazioni il Pd ha superato il Movimento 5 stelle. Di poco, al massimo un paio di ...

Elezioni Europee - prime proiezioni in Francia : le Pen davanti a Macron : Le Elezioni europee in Francia sono terminate, e iniziano ad arrivare le prime proiezioni ed exit poll sul voto, con il Rassemblement National di Marine Le Pen di poco sopra la lista di Emmanuel Macron. Boom di affluenza: alle 17 aveva già votato più del 40% degli aventi diritto. Tutte le news su proiezioni, exit poll e risultati in Francia.

Proiezioni affluenza ore 23 elezioni Europee 2019 sotto il 60%. I dati : Proiezioni affluenza ore 23 elezioni europee 2019 sotto il 60%. I dati I seggi sono aperti già da qualche ora e i primi dati sull’affluenza – quella delle ore 12:00 – sono finalmente giunti nella sua totalità. Per mezzogiorno, il 16,72% del censo elettorale si è recato alle urne. Una percentuale estremamente simile a quella di 5 anni fa, quando si votò per il rinnovo del Parlamento europeo. Segui qui la nostra diretta, ...

Elezioni Europee 2019 - proiezioni e risultati : Le Elezioni europee del 26 maggio cambieranno davvero gli equilibri dell'Europarlamento? I risultati arriveranno dopo lo spoglio complessivo delle schede, ma subito dopo la chiusura delle urne sarà possibile avere un'idea della composizione del nuovo Parlamento Europeo: ecco tutti gli exit poll, le proiezioni e i risultati per circoscrizione.Continua a leggere

Le ultime proiezioni ufficiali sulle elezioni Europee : Centrodestra e centrosinistra continuano a perdere qualche voti, mentre gli euroscettici (presi tutti insieme) sono dati intorno al 25 per cento