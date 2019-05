Europee | le inchieste affossano il Pd in Umbria ma non Forza Italia in Lombardia

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2019) La legalità è un flebile faro nell’urna. Mentre si votava era in carcere, perché arrestato nell’ambito dell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Milano su appalti e tangenti in. E tuttavia Pietro Tatarella, astro nascente dicandidato alleha raccolto nella circoscrizione Nord-Ovest quasi mille voti: 465 a Milano e 981 in tutta la circoscrizione. Se si allarga il campo alla provincia di Milano Tatarella ha ottenuto 657 voti, mentre in tutta lale preferenze sono state 868. C’è, dunque, anche chi ha votato per Tatarella (in prigione) da fuori regione. Ha fatto il pieno di voti anche un altro esponente di spicco di. L’europarlamentare uscente Lara Comi – indagata per finanziamento illecito dalla Dda di Milano – ha raggiunto quasi 32mila preferenze. Il suo ritorno al Parlamento Europeo dipenderà ...

