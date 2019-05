Europee | la Lega trionfa con il 34% | disfatta M5S | il Pd è secondo Niente quorum per

Elezioni Europee - ecco i 28 eletti della Lega. Salvini : saremo una potenza : Ventotto leghisti all'Europarlamento. saremo una potenza, dice Salvini. Questa pattuglia di eurodeputati potrebbe essere la seconda d'Europa, dopo quella della Merkel. ecco gli eletti. Uno...

Elezioni Europee 2019 - il direttore dell’Osservatore Romano : “La paura rende pazzi e spezza i legami” : “La politica, soprattutto se vissuta alla luce del Vangelo, è sempre ‘per’, sempre propositiva mai reattiva o distruttiva. Se è reattiva vuol dire che la paura ha preso il sopravvento. E la paura rende pazzi e spezza i legami”. La Santa Sede affida il suo primo commento sull’esito delle Elezioni europee all’editoriale del direttore de L’Osservatore Romano, Andrea Monda. “La vittoria di misura di RN (Rassemblement Nationali di Le Pen, ndr) in ...

Europee - perché le città votano il Pd e la provincia la Lega : Il Pd vince in centri più grandi come Milano, Roma, Firenze e Genova. La Lega trionfa nelle province, a volte con percentuali che sfiorano il 70% e ribaltano i risultati del capoluogo. Il voto italiano è sempre più spaccato fra città e provincia, ma non siamo l’unico caso in Europa...

Europee - boom Lega. Salvini : «Escludo aumento Iva». Di Maio si piega sulla flat tax : Il leader della Lega si dice pronto a un vertice di Governo per mettere a punto le prossime mosse mentre torna a chiedere una revisione dei parametri Ue sui conti pubblici. Di Maio ammette la sconfitta e si dichiara pronto a varare la flat tax per i ceti medi: «I soldi ci sono»...

Elezioni a Riace - alle Europee Lega prima partito. Ex sindaco Lucano fuori da consiglio comunale : A Riace, comune dell'ex sindaco Mimmo Lucano noto per l'accoglienza dei migranti, sorpresa alle Elezioni europee: nel paese calabrese, infatti, il primo partito risulta essere la Lega di Matteo Salvini. Si votava anche per le comunali e lo stesso Lucano non è riuscito a ottenere un seggio in consiglio comunale.Continua a leggere

Capalbio - la Lega fa il pieno alle Europee ma il neo sindaco è un civico ex Pd : "Ci siamo sbarazzati di Salvini e Zingaretti" : La Lega primo partito, ma alle amministrative trionfa il candidato di una lista civica bipartisan: "I cittadini hanno capito che siamo professionisti"

Europee : Confagricoltura Veneto - Lega al 50 p.c. segnale su autonomia e grandi opere : Venezia, 27 mag. (AdnKronos) - “In Veneto la Lega sfiora il 50% dei voti. Un segnale chiaro che indica quale sia la direzione da intraprendere sia sull’autonomia, che sulle grandi opere”. Così si esprime Lodovico Giustiniani, presidente di Confagricoltura Veneto, sull’esito delle elezioni. “Il voto

Per Mimmo Lucano doppia sconfitta : a Riace vince la Lega sia alle Europee sia alle comunali : doppia sconfitta per Mimmo Lucano nella tornata elettorale di domenica. Dopo aver dato la vittoria alle europee alla Lega, anche alle elezioni comunali Riace (Reggio Calabria) ha inflitto un altro dispiacere al suo ex sindaco, diventato negli ultimi anni simbolo delle politiche di accoglienza in Italia, attualmente in regime di divieto di dimora per il suo coinvolgimento in un’inchiesta della procura di Locri per presunte ...

Candidati Lega eletti alle elezioni Europee 2019 nomi lista e preferenze : Candidati Lega eletti alle elezioni europee 2019 nomi lista e preferenze Il risultato delle europee non è stato soltanto un trionfo per la Lega ma anche per il suo leader Matteo Salvini. Il vicepremier e Ministro dell’Interno, capolista del Carroccio in tutte e 5 le circoscrizioni in cui era diviso il territorio italiano, ha preso da solo quasi quanto tutta Forza Italia. Candidati Lega: Salvini campione di preferenze Il nome di ...

Elezioni Europee - i risultati in ogni circoscrizione : la Lega domina al Nord - il M5S al Sud : Dopo la conclusione degli scrutini delle Elezioni europee è il momento di vedere come sono andati i partiti politici italiani nelle cinque circoscrizioni. A Nord-Est e Nord-Ovest la Lega ha dominato, con percentuali superiori al 40%, mentre il Sud e le Isole sono ancora in mano al Movimento 5 Stelle, che comunque non supera il 30%.Continua a leggere

Europee - la Lega stravince con il 34%. Salvini : «Ridiscutiamo regole Ue». Di Maio : «Facciamo la flat tax» : Mentre nel resto della Ue i sovranisti sono cresciuti al di sotto delle attese, con l'eccezione del Raggruppamento nazionale di Marine Le Pen in Francia, in Italia il Carroccio riesce a conquistare quasi un terzo dell'elettorato. Crolla il M5S, Pd secondo partito. Nel pomeriggio lo scrutinio del voto amministrativo: in evidenza soprattutto le Regionali in Piemonte...

Europee - analisi dei flussi Swg : “La Lega prosciuga M5s e Forza Italia. Il 40% degli ex elettori 5 stelle si è astenuto” : Il boom della Lega alle elezioni Europee arriva soprattutto da due fonti: il Movimento 5 stelle e Forza Italia. Il partito di Matteo Salvini, infatti, cresce ovunque da Nord a Sud grazie ai voti sottratti agli alleati di governo e a quelli del centrodestra. Almeno secondo l’analisi dei flussi del voto realizzata da Swg che delinea un quadro in cui il Carroccio è il nuovo partito della Nazione. La Lega, infatti, guadagna 3 milioni di voti contro ...

Europee : exploit Lega a Ventimiglia - nella città dell'emergenza migranti : Fabrizio Tenerelli nella città simbolo dell’emergenza umanitaria degli ultimi anni, il partito di Salvini ha conquistato il 44,54 per cento, un risultato ancora più in alto rispetto al 39,9 per cento ottenuto in provincia di Imperia Sembrerà assurdo, ma a Ventimiglia la campagna elettorale della Lega alle Europee l’hanno fatta i migranti. nella città simbolo dell’emergenza umanitaria degli ultimi anni, il partito di Salvini ha ...