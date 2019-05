Europee | la Lega stravince con il 34% Salvini | «Ridiscutiamo regole Ue» Di

Europee - analisi dei flussi Swg : “La Lega prosciuga M5s e Forza Italia. Il 40% degli ex elettori 5 stelle si è astenuto” : Il boom della Lega alle elezioni Europee arriva soprattutto da due fonti: il Movimento 5 stelle e Forza Italia. Il partito di Matteo Salvini, infatti, cresce ovunque da Nord a Sud grazie ai voti sottratti agli alleati di governo e a quelli del centrodestra. Almeno secondo l’analisi dei flussi del voto realizzata da Swg che delinea un quadro in cui il Carroccio è il nuovo partito della Nazione. La Lega, infatti, guadagna 3 milioni di voti contro ...

Europee : exploit Lega a Ventimiglia - nella città dell'emergenza migranti : Fabrizio Tenerelli nella città simbolo dell’emergenza umanitaria degli ultimi anni, il partito di Salvini ha conquistato il 44,54 per cento, un risultato ancora più in alto rispetto al 39,9 per cento ottenuto in provincia di Imperia Sembrerà assurdo, ma a Ventimiglia la campagna elettorale della Lega alle Europee l’hanno fatta i migranti. nella città simbolo dell’emergenza umanitaria degli ultimi anni, il partito di Salvini ha ...

Europee : Faraone (Pd) - 'con Bartolo e Chinnici in Europa solidarietà e legalità' : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "Il Pd Sicilia porta in Europa la Sicilia della solidarietà e della legalità. Buon lavoro a Pietro Bartolo, medico di Lampedusa pieno di umanità e a Caterina Chinnici, magistrato e donna simbolo di una Sicilia che sceglie la legalità". Lo scrive su Twitter il segretari

Europee : sindaco Lampedusa - 'risultato Lega non va sottovalutato' : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "Credo che il voto per la Lega possa essere interpretato in molti modi differenti, ma è certamente un risultato che non deve essere sottovalutato. Così come bisogna riflettere sui numeri raccolti dal Pd sull'isola, numeri che, considerando che in lista c’era il 'nostro

Europee il fallimento di Di Maio. La Lega si mangia il M5S - mai una destra così forte come oggi : Un risultato incredibile che vede la Lega mangiarsi letteralmente il M5S, il principale colpevole del tracollo 5 stelle è Di Maio Era ampiamente previsto da tempo: le elezioni Europee hanno certificato alcuni importanti punti politici a distanza di un anno dai risultati delle Politiche. La sintesi è semplice: la Lega ha mangiato il Movimento 5stelle e si sono invertiti … Continue reading Europee il fallimento di Di Maio. La Lega si mangia ...

Europee : Lega - Tardino più votata in Sicilia 'isola ha scelto cambiamento' : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - Con oltre 32mila voti (32477 per l'esattezza) Annalisa Tardino è la vera sorpresa della Lega in Sicilia in queste Europee. Seconda solo al Capitano Matteo Salvini - che nell'isola ha fatto il boom con oltre 181mila voti - l'avvocatessa di Licata, che si era candidata c

Europee : in Sicilia Salvini doppia Berlusconi - leader Lega più votato nell'isola : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - Salvini conquista la Sicilia. Dopo il bagno di folla tributato al leader del Carroccio durante le sue visite nell'isola, è il risultato elettorale delle Europee a confermare l'appeal del Capitano sui Siciliani. Con 181.097 preferenze, il vice premier è in assoluto il p

Elezioni Europee - Alessandra Ghisleri : botto-Lega - quanto ha pesato l'elemosiniere di Papa Francesco : "Al di là delle percentuali i numeri veri ci dicono cosa è accaduto. Rispetto alle Elezioni politiche ci sono sei milioni e mezzo di voti in meno, la Lega ne ha presi tre milioni e mezzo in più quanti, ne ha persi il M5s? Quasi 6 milioni e il PD centomila". Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merli

Europee - i dati definitivi : Lega al 34 - 3% - M5S doppiato. Pd al 22 - 7. Salvini detta l'agenda : «Tav e autonomie» : Elezioni Europee 2019. Trionfa la Lega di Salvini che raggiunge il suo massimo storico al 34,3%, doppiando il Movimento 5 Stelle che crolla al 17,0% con i rapporti di forza dei partiti di...

Europee 2019 - Zingaretti : “Pd non aumenta voti? Bipolarismo Lega-M5s finito. Primo passo per alternativa”. E provoca i 5 Stelle : “Come si può parlare di crescita dato che il Pd non aumenta in termini di voti rispetto alle ultime Politiche? C’è una svolta politica, il Bipolarismo M5s-Lega di undici mesi fa è finito. C’è un nuovo Bipolarismo, tra la destra di Matteo Salvini e il nuovo fronte che il Pd dovrà costruire”. Così Nicola Zingaretti, segretario dem, nel corso di una conferenza al Nazareno, sede nazionale del partito a Roma, replicando sul ...

Europee : parroco Lampedusa - 'boom Lega è voto contro accoglienza' : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - Il boom della Lega a Lampedusa? "E' un voto contro l'accoglienza". Ne è convinto don Carmelo La Magra, parroco di Lampedusa che commenta così il 45 per cento ottenuto dal Carroccio sull'isola. "L'accoglienza non danneggia la comunità locale - dice il religioso all'Adnk

Europee - De Luca : “Boom Lega ampiamente previsto. Tra un anno si ammoscia pure Salvini - come Renzi e il M5s” : “C’è stato un boom della Lega come previsto. La Lega ha egemonizzato totalmente il tema della sicurezza che noi abbiamo anticipato in Campania 20 anni prima di Salvini. Il M5s ha un crollo pesante sia al nord che al sud. Mi pare che si sia mosso il quadro politico e che ci siano tutte le condizioni per voltare pagina in Italia. Ormai si è visto che chi diventa primo partito resta primo partito per un anno. Tra un anno si ammoscia ...

Europee 2019 - Salvini : “Ho sentito Conte - lealtà del Carroccio non è in discussione”. Ora Lega già spinge su Autonomia e Tav : Non far cadere il governo o, per ora, non chiedere nuove poltrone, ma far pesare la vittoria delle Europee sui dossier bloccati. Questo è il piano della Lega il giorno dopo il risultato del 34 per cento che ribalta gli equilibri dentro l’esecutivo. Matteo Salvini, intervenendo in mattinata in conferenza stampa, come prima cosa ha dato garanzie agli alleati: “Ho sentito il presidente del Consiglio. Ribadisco che la lealtà della Lega ...