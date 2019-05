Europee | la Grecia va a destra | Tsipras convoca elezioni anticipate

Europee - exit poll Germania : Cdu al 27 - 5% ma in calo - boom Verdi. Grecia - giù Alba Dorata : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea, tra cui Germania, Francia e Italia. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state...

Europee - exit poll Germania : Cdu al 27 - 5 - il secondo partito sono i Verdi al 20 - 5. In Grecia il centrodestra supera Siryza : In Italia le urne resteranno aperte fino alle 23, ma in alcuni Paesi europei i seggi sono già chiusi. E così arrivano i primi dati anche se sottoforma di exit poll, che sono comunque sondaggi. A partire dalla Germania dove il primo partito resta quello della Cdu della cancelliera Angela Merkel con il 27.5%, anche se c’è un discreto calo del 7,8%. Il secondo partito sarebbe quello dei Verdi, al 20,5 con un +9,8: secondo altri exit poll ...

DALLA GRECIA/ Regali ai pensionati e stesse facce : le Europee restano una beffa : Anche in GRECIA ci si avvia alle elezioni europee. Ma la campagna elettorale non è stata sull'Ue, né sui problemi reali del Paese

Guida alle elezioni Europee in Grecia : Il partito di Tsipras dovrebbe perdere le elezioni, va capito di quanto: e in campagna elettorale si è parlato molto di Macedonia e poco di migranti