Europee | ex sindaco Bagheria a Di Maio | ' O fai il ministro o il capo politico o fai Renzi'

Europee : sindaco Lampedusa - 'risultato Lega non va sottovalutato' : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "Credo che il voto per la Lega possa essere interpretato in molti modi differenti, ma è certamente un risultato che non deve essere sottovalutato. Così come bisogna riflettere sui numeri raccolti dal Pd sull'isola, numeri che, considerando che in lista c’era il 'nostro