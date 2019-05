Europee | Di Maio | “Tav? Dossier nelle mani di Conte Ok ad autonomia se non va a

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2019) “Per quanto riguarda la Tav, c’è unche èdi, che se ne sta occupando da un mese. Sull’ho sempre detto che va bene purché non vada a discapito di alcune regioni”. A dirlo è il capo politico del M5s, Luigi Di, in conferenza stampa dopo il risultato delle elezioni, che ha visto il Movimento scivolare al 17,1%. I riferimenti a Tav e riforma delle autonomie delle Regioni sono arrivati dopo che diversi esponenti della Lega, come Massimo Garavaglia e Claudio Borghi, hanno rilanciato sui temi cari al Carroccio. Elezioni2019 Di F. Q.2019, Salvini: “Ho sentito, lealtà del Carroccio non è in discussione”. Ora Lega già spinge sue Tav L'articolo, Di: “Tav?di. Ok ad ...

