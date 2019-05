Europee, Di Maio: Sono andate male, ma nessuno mi ha chiesto dimissioni (Di lunedì 27 maggio 2019) "nessuno ha chiesto le mie dimissioni", spiega Di Maio parlando della sua posizione all'interno del M5s. Luigi Di Maio commenta l'esito delle elezioni Europee, riconoscendo la sconfitta del Movimento 5 Stelle e assicurando che nessuno ha chiesto le sue dimissioni da capo politico. Annunciando di aver chiesto un vertice di governo al presidente del Consiglio Conte, Di Maio annuncia anche l'inizio della fase di riorganizzazione del M5s.



