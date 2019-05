Europee | Di Battista | “Passo indietro di Di Maio? No | si vince e si perde tutti insieme

Europee - Di Maio chiude a Roma con Casaleggio e Di Battista. Salvini al Nord : “Da lunedì torniamo a lavorare” : Luigi Di Maio in piazza Bocca della Verità a Roma con Davide Casaleggio e Alessandro Di Battista, ma senza Beppe Grillo. Matteo Salvini a Castel San Giovanni in provincia di Piacenza. I due vicepremier M5s e Lega hanno chiuso con due comizi a chilometri di distanza la campagna elettorale per le Europee. Da una parte una festa che puntava a rievocare lo stile dei raduni di piazza dei 5 stelle, anche se questa volta con meno partecipazione. ...

Europee - Di Battista : "Il governo non cadrà" : Alessandro Di Battista, dopo mesi di assenza da eventi legati al Movimento 5 Stelle, ha voluto prende parte questa sera a Roma all'incontro di chiusura della campagna elettorale che si è tenuto in piazza della Bocca della Verità. Lì, accolto dalla folla di sostenitori e inondato di selfie, si è detto fiducioso sul futuro del governo di Giuseppe Conte:Beppe lo ha sempre detto, il Movimento deve andare avanti con le sue gambe, si trasforma. Ma ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Di Battista : “Se dopo le elezioni Europee dovesse saltare il governo - mi ricandiderei” : “Se dopo le europee, dovesse saltare questo governo, mi ricandiderei”. Alessandro Di Battista potrebbe tornare a candidarsi alle prossime politiche. L’ex deputato M5S lo afferma durante la registrazione di “Accordi&Disaccordi” condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda stasera su Nove alle 22.45. “Lei alle europee non si candida, anche perché non farebbe in tempo, però al prossimo giro politico ci sarà ...

Di Battista : “Mi ricandido alle elezioni fra 4 anni. O dopo le Europee se cade il governo”. E come capo politico? “No - è Di Maio” : Alessandro Di Battista è pronto a candidarsi alle prossime elezioni politiche con il Movimento 5 stelle. Sia che siano fra quattro anni o anticipate a causa della caduta del governo. L’ex deputato M5s, dopo che dal 12 febbraio scorso non si faceva vedere in televisione, ha deciso di partecipare alla puntata di “Accordi e Disaccordi” condotta da Andrea Scanzi e Luca Sommi e in onda stasera alle 22.45 sul Nove. E per la prima ...

Europee - il sindaco di Parma Pizzarotti : “Mi candido con il M5s. Ho già parlato con Di Battista”. Ma è un Pesce d’aprile : Il primo sindaco eletto dal Movimento 5 stelle in una grande città torna all’ovile. E si candida alle Europee, dopo aver parlato con Alessandro Di Battista. Una notizia che Federico Pizzarotti pubblica sul suo profilo facebook. Ma che è chiaramente un Pesce d’aprile. “Devo dare delle spiegazioni ad Alessio Pascucci, Benedetto Della Vedova, a Italia in Comune e Più Europa, è l’incipit del post del sindaco di Parma che ...

Il "falegname" Di Battista tornerà soltanto se M5s crolla alle Europee : Dietro la scelta, però, non c'è soltanto la voglia di 'scrivere' e di 'conoscere il mondo'. La partenza per l'India è già prevista per giugno, ma l'occhio dell'ex deputato, al momento, è tutto ...

Di Battista : "Non mi candido alle Europee" (VIDEO) : Alessandro Di Battista torna a parlare dopo circa 40 giorni di silenzio. Dopo il rientro dall’America Latina, l’esponente del Movimento 5 Stelle aveva fatto alcune apparizioni in televisione, poi è letteralmente sparito dalla circolazione. Niente interviste, nessun post sui social network e le indiscrezioni di una rottura con Luigi Di Maio. Oggi la diretta Facebook con la quale Di Battista ha aggiornato i propri sostenitori sulle sue recenti ...