Europee | ascesa dei Verdi a Bruxelles | boom in Germania | Francia | Irlanda e Finlandia Ma

(Di lunedì 27 maggio 2019) Entrano all’Eurocamera in 69, 17 in più rispetto alla scorsa legislatura. Sono i, che all’ultima tornata dellehanno registrato un successo inedito in. Un’onda che cresce sulla scia delle mobilitazioni che hanno il volto di Greta Thunberg e la partecipazione di migliaia di giovani ai Fridays for Future degli ultimi mesi. E sono proprio i giovani, soprattutto in, ad avere trainato il successo degli ecologisti, che diventano il secondo partito tedesco dietro la Cdu-Csu di Angela Merkel e sfondano tra gli elettori fra i 18 e i 24 anni. A Parigi invece sono terzi col 13,42% dietro al Ressemblement national di Marine Le Pen e En Marche del presidente Emmanuel Macron. Ottima performance deianche in, che col 16% (+7%) sono il secondo partito del Paese, ed exploit inaspettato degli ecologisti pure ...

