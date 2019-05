Europee | a giorni la bomba sul governo | Decide Salvini | la mia vita nelle sue

Silvio Berlusconi "impresentabile" : bomba della Commissione a tre giorni dalle Elezioni Europee : A tre giorni dalle Elezioni europee, ecco lo sfregio della Commissione parlamentare antimafia, che ha esaminato le segnalazioni delle Procure: in tutto, sono cinque i candidati che bollano come "impresentabili" in base al Codice di autoregolamentazione. Quattro sono di Forza Italia, uno di CasaPound

Enrico Mentana invita Milena Gabanelli alla maratona Europee ma lei declina : "Ci vediamo tra 15 giorni" (VIDEO) : Mancano 5 giorni alla maratona delle maratone condotta da Enrico Mentana su La7 e, come in un evento che si rispetti, il suo curatore dispensa inviti per chiudere il cerchio dei maratoneti che lo accompagneranno su quella che sarà una vera e propria volata dalle 22:30 di domenica 26 all'access prime time di lunedì 27 maggio per un totale di circa 22 ore di trasmissione. europee 2019, Mentana ...

Indagata la candidata Comi a dieci giorni dalle Europee : Cristina Bassi Luca Fazzo Bonometti (Confindustria Lombardia) accusato di finanziamento illecito. Quei 31mila euro all'azzurra Al lungo interrogatorio di martedì nelle stanze della Dda di Milano Marco Bonometti si è presentato da persona informata sui fatti e senza legale. Ne è uscito, come si è poi saputo ieri mattina, da indagato. Tutte le domande dei pm vertevano sui rapporti professionali del presidente di Confindustria Lombardia ...

Elezioni Europee : quindici giorni per convincere gli elettori : Scende l'attenzione dell'opinione pubblica sull'immigrazione, cresce su economia e occupazione - mappa interattiva

Carige inguaia il governo. Il rischio di un salvataggio pubblico a 9 giorni dalle Europee : Nel governo nessuno era a conoscenza di quello che stava avvenendo mercoledì a New York, quando Blackrock ha deciso di dare il benservito a Carige. Nelle stesse ore in cui veniva confezionata la retromarcia, Luigi Di Maio era nell’aula della Camera: dava per scontato il contrario e cioè che la banca genovese sarebbe stata salvata senza che lo Stato mettesse un euro. E invece il salvataggio pubblico - che ha un prezzo salato a ...

Europee - il Pd presenta i candidati tra conferme e novità : “Trenta giorni per smontare demagogia neonazionalista” : conferme e novità. Dai volti conosciuti Pina Picierno, David Sassoli e Simona Bonafè ai “debuttanti” Pietro Bartolo, Elisabetta Gualmini, Giuliano Pisapia, Irene Tinagli, Carlo Calenda, Franco Roberti e Roberto Battiston. Il Partito democratico targato Nicola Zingaretti si presenta così: “Abbiamo 30 giorni per riaffermare la centralità dell’Europa e smontare la demagogia neonazionalista delle nostre forze avversarie. ...

Ultimi sondaggi sulle elezioni Europee : come stanno Lega - M5s e Pd a pochi giorni dal voto : elezioni europee del 26 maggio: ecco l'ultima proiezione del Parlamento Europeo (che include rispetto a marzo i dati dei...

Elezioni Europee - ultimi giorni per le candidature. Gardini lascia FI : Si chiude il 17 aprile. Il Pd ha chiuso le liste con l'idea di una grande alleanza, da Macron a Tsipras. Nel centrodestra quasi fatto, ma la storica portavoce fa un passo indietro in polemica con i ...

Liste Pd - il rebus di Zingaretti a 50 giorni dalle Europee : Il segretario sta allargando al massimo lo spettro delle Liste, non un voto vada perduto di fronte alla sfida sovranista e populista - è la linea. Rimane il problema dei nomi