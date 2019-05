Europee 2019 | Salvini | “No scontri con Ue | ma maggiore flessibilità” E le sponde nella

Europee 2019 - gli italiani hanno votato senza ragionare. E lo pagheranno amaramente : A urne chiuse, il verdetto è chiaro: la Lega al 34,3 oltre ogni previsione, il Pd al 22,7, il M5S al 17,7; i cespugli della ex-sinistra disseccati; Europa Verde in Italia non conta nulla mentre i Verdi in Europa crescono. Di tutto ci faremo una ragione. Chi inneggia e chi piange, ma pochi ragionano perché quando si è ubriachi o in crisi di astinenza, la ragione è la prima a morire. A sangue freddo, viene in mente il detto latino: “Quos ...

Risultati elezioni Europee 2019 Circoscrizione Sud : candidati eletti e voti : Risultati elezioni europee 2019 Circoscrizione Sud: candidati eletti e voti Verdetti ufficiali per tutto il Meridione. La fotografia consegnata da queste europee è quella di un Sud disilluso, con scarsa partecipazione e in controtendenza rispetto al resto d’Italia. Il Movimento 5 Stelle vince quasi ovunque ma, a causa della bassa affluenza, il peso specifico del voto meridionale è decisamente più basso rispetto a quello delle altre ...

Eletti Pd Europee 2019 : nomi candidati e preferenze - i seggi sicuri : Eletti Pd europee 2019: nomi candidati e preferenze, i seggi sicuri Quali sono i nomi dei candidati PD Eletti alle elezioni europee 2019? I risultati emersi dalle europee hanno registrato una netta vittoria della Lega e una débacle del Movimento 5 Stelle, con i ruoli di forza che, rispetto al 4 marzo, si sono drasticamente invertiti. Il secondo partito italiano è però il Partito Democratico guidato da Nicola Zingaretti, che ha ottenuto il ...

Europee 2019 - la conferenza stampa di Luigi Di Maio. Segui la diretta : Il leader del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio commenta i risultati delle elezioni Europee. Segui la diretta L'articolo Europee 2019, la conferenza stampa di Luigi Di Maio. Segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Europee 2019 - Zingaretti : “Se governo cade - per Pd la soluzione è il voto. Io candidato premier? Non si parte da nomi” : “Il M5s è ancora muto da ieri, non ha chiarito se il governo ha o meno ancora una maggioranza. Se dovesse cadere l’esecutivo, per noi la soluzione migliore sarebbe quella di ridare la parola agli elettori”. Così Nicola Zingaretti, segretario dem, nel corso di una conferenza a Roma, il giorno dopo il voto delle elezioni Europee. Lo stesso Zingaretti ha poi glissato sulla sua possibilità di correre come candidato premier della ...

Elezioni Europee 2019 - in Veneto leghista un elettore su 2. Nel Nordest Carroccio sopra il 40% - mentre il M5s crolla al 10 : Ad impressionare è quel 49,89 per cento che la Lega di Matteo Salvini ottiene nel totalizzatore elettorale in Veneto. Uno su due vota il partito del ministro dell’Interno. Ci si attendeva una conferma del successo di marzo 2018, ma alle Elezioni Europee di domenica le dimensioni si sono dilatate, sono quasi sfacciate. I dati utili per capire la galoppata leghista, degna dei tempi in cui in queste terre la Democrazia Cristiana aveva la ...

Europee 2019 - Zingaretti : “Pd non aumenta voti? Bipolarismo Lega-M5s finito. Primo passo per alternativa”. E provoca i 5 Stelle : “Come si può parlare di crescita dato che il Pd non aumenta in termini di voti rispetto alle ultime Politiche? C’è una svolta politica, il Bipolarismo M5s-Lega di undici mesi fa è finito. C’è un nuovo Bipolarismo, tra la destra di Matteo Salvini e il nuovo fronte che il Pd dovrà costruire”. Così Nicola Zingaretti, segretario dem, nel corso di una conferenza al Nazareno, sede nazionale del partito a Roma, replicando sul ...

Propaganda Live Speciale Europee 2019 - Mentana ospite : la maratona continua... : Come promesso, Propaganda Live va in onda con uno Speciale dedicato alle Elezioni Europee e Amministrative questa sera, lunedì 27 maggio, dalle 21.15 su La7 e tra i suoi ospiti in studio annuncia il direttore del TgLa7 Enrico Mentana. Dopo 12 ore e mezza di diretta dalle 22.30 di domenica 27 alle 11.05 del giorno dopo - già sufficienti per definire questa #maratonaMentana come "la madre di tutte le no-stop" - Mentana prende la linea poi ...

Europee 2019 - Sala : “Il Pd non basta - serviranno nuove forze. Unico vero vinicitore è Salvini” : “Zingaretti ha fatto tutto il possibile, non ho nessun dubbio sul suo lavoro, ma il Pd non basta: serviranno nuove forze. L’Unico vero vincitore è Salvini“. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, commentando i riusultati delle elezioni Europee Elezioni Europee 2019 | Di F. Q. Europee 2019, Salvini: “Ho sentito Conte, lealtà del Carroccio non è in ...

Europee 2019 - la grande U sovranista che circonda l’Europa : La Lega sfonda e affonda l’M5S. A dividerli il nuovo Partito Democratico di Nicola Zingaretti, al 22 per cento. In Francia Marine Le Pen si prende la sua rivincita, surclassando (di poco) il partito di Emmanuel Macron, La République en Marche. In Ungheria Viktor Orbán vola oltre il 50 per cento. Oltremanica il Brexit Party di Nigel Farage supera il 30 per cento. Risultato? «Se si guarda alla mappa del voto europeo, salta all’occhio ...

Europee 2019 - Germania e Spagna argini al nazionalismo. Sovranisti sono primo partito in Italia e Francia : I grandi paesi europei si spaccano a metà. Se si esclude il voto britannico, drogato dagli ultimi sviluppi legati alla Brexit e frutto anche della prospettiva di un’uscita imminente del Regno dall’Unione europea, mentre in Italia la Lega ha dilagato e in Francia il Front National ha superato En Marche di quasi un punto percentuale, diventando così il primo partito del Paese, in Spagna le formazioni tradizionali hanno retto, con i ...

Europee 2019 - Salvini : “Ho sentito Conte - lealtà del Carroccio non è in discussione”. Ora Lega già spinge su Autonomia e Tav : Non far cadere il governo o, per ora, non chiedere nuove poltrone, ma far pesare la vittoria delle Europee sui dossier bloccati. Questo è il piano della Lega il giorno dopo il risultato del 34 per cento che ribalta gli equilibri dentro l’esecutivo. Matteo Salvini, intervenendo in mattinata in conferenza stampa, come prima cosa ha dato garanzie agli alleati: “Ho sentito il presidente del Consiglio. Ribadisco che la lealtà della Lega ...

Elezioni Europee 2019 : commissariamento M5S in vista - fuori Di Maio? : Elezioni europee 2019: commissariamento M5S in vista, fuori Di Maio? Le Elezioni europee 2019 in Italia hanno avuto una eco importante soprattutto a livello nazionale. Prima di tutto perché hanno certificato il boom della Lega, come previsto da molti sondaggi. In secondo luogo perché hanno registrato lo spodestamento del Movimento 5 Stelle, alleato di governo dei leghisti, da parte del Partito Democratico. Che riconquista alcuni suoi ...

Europee 2019 - la lezione di Salvini a chi si aggrappa a striscioni e a finti Zorro : La prima, bella notizia è che abbiamo votato. Finalmente. Alle spalle ci lasciamo una campagna elettorale di infimo livello in attesa che inizi la prossima. E visto che le urne non sono altro che un piccolo, catartico sospiro tra uno scontro politico e l’altro, sto già contando i minuti al primo “abbassiamo i toni”, segno imperituro che certifica l’avvio della caccia ai consensi. La seconda notizia, meno entusiasmante, è che a stracciare la ...