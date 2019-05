Europee 2019 | Nogarin resta fuori dal Parlamento di Strasburgo | l’ex sindaco è terzo ma

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2019) Filipponon ce l’ha fatta. L’exdi Livorno del Movimento 5 stelle non è riuscito a farsi eleggere aleuropeo, complice il crollo generale del movimento nella circoscrizione dell’Italia centrale. In Toscana, regione di, i Cinquestelle hanno preso solo il 12,68%. L’exaveva deciso di non correre per il secondo mandato per potersi candidare alle. Alla fine è arrivatodel M5s nella circoscrizione con 29.696 preferenze, ma è rimastoperché ai Cinquestelle sono toccati soltanto due seggi. Il primo aggiudicato dall’eurodeputato uscente Fabio Massimo Castaldo con 40.951 preferenze e il secondo dalla capolista Daniela Rondinelli con 38.218 voti. Anche l’ex vicediStella Sorgente, indicata dal M5s come sua sostituta alla guida di Livorno: non andrà neppure al ballottaggio che invece ...

Mov5Stelle : Per noi le europee sono andate male e da questo risultato impariamo e non molliamo. È chiaro che molta della nostra… - lauraboldrini : Dal voto emerge un’indiscutibile vittoria della Lega, da cui però l’Italia non trarrà vantaggio in Europa Bene ch… - espressonline : Eelezioni europee, il trionfo dell'ideologia feroce di Matteo Salvini . L'editoriale di Marco Damilano #europee2019 -