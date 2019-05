Europee 2019 | la grande U sovranista che circonda l’Europa

vanityfair

(Di lunedì 27 maggio 2019) La Lega sfonda e affonda l’M5S. A dividerli il nuovo Partito Democratico di Nicola Zingaretti, al 22 per cento. In Francia Marine Le Pen si prende la sua rivincita, surclassando (di poco) il partito di Emmanuel Macron, La République en Marche. In Ungheria Viktor Orbán vola oltre il 50 per cento. Oltremanica il Brexit Party di Nigel Farage supera il 30 per cento. Risultato? «Se si guarda alla mappa del voto europeo, salta all’occhio la“U”che orala Germania e che parte dal Regno Unito, passa per la Francia, scende giù fino all’Italia, per poi risalire verso l’Austria, dove tiene l’Fpoe, nonostante lo scandalo che ha recentemente travolto l’ex vice cancelliere Heinz Christian Strache, per poi arrivare in Ungheria e toccare la Polonia, dove si è imposto il partito di destra al governo Diritto e Giustizia», spiega ...

