Europee 2019 | i sovranisti vincono | ma non sfondano e rinascono i Verdi

(Di lunedì 27 maggio 2019) L’affluenza, stimata al 51%, è stata la più alta degli ultimi 20 anni. Poco più della metà degli oltre 400 milioni di cittadini chiamati a votare allehanno eletto il nuovo Parlamento di Strasburgo, più frazionato che mai. Sono cresciuti gli euroscettici, ma non hanno sfondato. Hanno perso consenso i gruppi politici tradizionali pur mantenendo la maggioranza. Sono tornati liberali e. Secondo le proiezioni che sono in via di aggiornamento ai rappresentanti del Partito Popolare Europeo andrebbero 179 seggi nel nuovo Parlamento, ai socialisti e democratici 150, 107 ai liberali dell’Alde che ne avevano appena 62 nella legislatura. Ben 70 andrebbero ai, 60 ciascuno per l’Europa delle nazioni e della libertà, il gruppo di Salvini, e per i conservatori e riformisti a cui aderisce Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Questo Parlamento composito nasce ...

