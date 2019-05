Europee 2019 | gli italiani hanno votato senza ragionare E lo pagheranno amaramente

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2019) A urne chiuse, il verdetto è chiaro: la Lega al 34,3 oltre ogni previsione, il Pd al 22,7, il M5S al 17,7; i cespugli della ex-sinistra disseccati; Europa Verde in Italia non conta nulla mentre i Verdi in Europa crescono. Di tutto ci faremo una ragione. Chi inneggia e chi piange, ma pochi ragionano perché quando si è ubriachi o in crisi di astinenza, la ragione è la prima a morire. A sangue freddo, viene in mente il detto latino: “Quos perdere vult, deus demandat – Quelli che gli dèi vogliono distruggere, prima li fanno impazzire”. Ecco le ragioni. ElezioniDi F. Q.. Trionfo Lega (34%), sale Pd (22%) e choc M5s (17%). Salvini si prende Nord e Centro, Di Maio regge solo al Sud La Lega ha fatto il pieno e parrebbe la vincitrice, ma così non è perché gliLega, ...

