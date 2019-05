Europee 2019 | Germania e Spagna argini al nazionalismo Sovranisti sono primo partito in

Europee 2019 - Salvini : “Ho sentito Conte - lealtà del Carroccio non è in discussione”. Ora Lega già spinge su Autonomia e Tav : Non far cadere il governo o, per ora, non chiedere nuove poltrone, ma far pesare la vittoria delle Europee sui dossier bloccati. Questo è il piano della Lega il giorno dopo il risultato del 34 per cento che ribalta gli equilibri dentro l’esecutivo. Matteo Salvini, intervenendo in mattinata in conferenza stampa, come prima cosa ha dato garanzie agli alleati: “Ho sentito il presidente del Consiglio. Ribadisco che la lealtà della Lega ...

Elezioni Europee 2019 : commissariamento M5S in vista - fuori Di Maio? : Elezioni europee 2019: commissariamento M5S in vista, fuori Di Maio? Le Elezioni europee 2019 in Italia hanno avuto una eco importante soprattutto a livello nazionale. Prima di tutto perché hanno certificato il boom della Lega, come previsto da molti sondaggi. In secondo luogo perché hanno registrato lo spodestamento del Movimento 5 Stelle, alleato di governo dei leghisti, da parte del Partito Democratico. Che riconquista alcuni suoi ...

Europee 2019 - la lezione di Salvini a chi si aggrappa a striscioni e a finti Zorro : La prima, bella notizia è che abbiamo votato. Finalmente. Alle spalle ci lasciamo una campagna elettorale di infimo livello in attesa che inizi la prossima. E visto che le urne non sono altro che un piccolo, catartico sospiro tra uno scontro politico e l’altro, sto già contando i minuti al primo “abbassiamo i toni”, segno imperituro che certifica l’avvio della caccia ai consensi. La seconda notizia, meno entusiasmante, è che a stracciare la ...

Europee 2019 - ministro Fontana mostra il rosario ai giornalisti : “Tutte le cose che accadono arrivano dall’alto” : “Se c’è spirito di collaborazione per fare il bene del Paese si va avanti, altrimenti no”. Parola del ministro della Famiglia Lorenzo Fontana, arrivato nella sede della Lega in via Bellerio per festeggiare e commentare i risultati delle Europee. Con i 5stelle “auspichiamo maggiore collaborazione di quella vista negli ultimi tre mesi, altrimenti è veramente difficile” ha ammesso, aggiungendo che il risultato della ...

Elezioni Europee 2019 : risultati Italia - come cambia lo scenario del governo : Elezioni europee 2019: risultati Italia, come cambia lo scenario del governo I sondaggi di questi mesi avevano in parte previsto il risultato di questa tornata di europee. Tuttavia, dopo due settimane di blackout elettorale, secondo alcuni addetti ai lavori la Lega risultava in calo, anche se stabilmente in testa alle forze politiche, e il Movimento 5 Stelle in ripresa anche se comunque a rischio sorpasso “da sinistra”. Elezioni europee ...

Elezioni Europee 2019 : i risultati del voto in Italia in diretta : I risultati del voto in Italia e la composizione del nuovo Parlamento europeo: notizie in diretta, risultati dei partiti...

Proiezioni seggi elezioni Europee 2019 Italia : come sarà il parlamento : Proiezioni seggi elezioni europee 2019 Italia: come sarà il parlamento Alla fine non c’è stata nessuna ondata euroscettica che alcuni si aspettavano. Crescono i consensi per i sovranisti, ma non tali da preoccupare i Popolari e i Socialisti, che però devono far fronte a un calo rispetto alle precedenti elezioni e per ottenere la maggioranza dovranno allearsi con ALDE. I cali più forti sono stati registrati però dai Conservatori e dalle ...

Europee 2019/ Taglio tasse e Tav - Ue e M5s preparano la vendetta contro Salvini : I risultati delle elezioni EUROPEE 2019 sorridono alla Lega di Salvini, ma le sue idee economiche devono fare i conti con M5s e Bruxelles

Europee 2019 - oltre 2 milioni di voti per Salvini : è il più votato anche in Sicilia. Berlusconi eletto con 527mila preferenze : oltre 2 milioni di voti per Matteo Salvini, il più votato nel Nord Ovest, ma anche in Sicilia. Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi torna a sedere in Parlamento dopo la decadenza, ma questa volta a Bruxelles grazie a 527mila preferenze. Tra i più votati del Pd c’è l’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia (oltre 260mila preferenze), il medico di Lampedusa Pietro Bartolo (115.579 voti). Tra i 5 stelle l’europarlamentare ...

Risultati elezioni Europee 2019 : voti lista e candidati - i dati reali : Risultati elezioni europee 2019: voti lista e candidati, i dati reali Risultati elezioni europee: volge ormai al termine lo spoglio dei voti; è possibile dire che c’è un unico grande vincitore di questa tornata ed è la Lega di Matteo Salvini. Diametralmente, il Movimento 5 Stelle appare in caduta libera, soprattutto, confrontando il dato odierno con quello delle ultime Politiche. I pentastellati sono tati superati dal Pd che, nonostante la ...

Le Europee 2019 sono fuffa - davvero dobbiamo appassionarci a questo circo? : dobbiamo davvero unirci al circo di commenti sulle elezioni Europee? dobbiamo sul serio sollevare anche noi polvere unendoci alla ridda di letture su percentuali, voti, votanti, avanzate e tonfi? Preferirei cercare di uscire da questo cunicolo, da questo gioco delle parti che finché viene fatto in televisione per fare ciccia, per fare spettacolo, mi può anche andare bene, prendo un secchio di popcorn e mi godo il cicaleccio di quelli che si ...

Elezioni Europee 2019 : ecco la fotografia del Parlamento europeo : All’indomani della chiusura dei seggi elettorali in tutti i Paesi dell’Unione europea, chiamati in questa fine maggio 2019 ad eleggere i propri rappresentanti al Parlamento europeo, ne è uscita un’Europa in cui forse troveranno meno spazio le orde sovraniste, che si stavano diffondendo, a parte l’Italia dove la Lega ha avuto un vero e proprio boom di voti. Certo non hanno ottenuto risultati pessimi. In realtà i movimenti sovranisti sono ...

Elezioni Europee 2019 - la Lega sfonda : primo partito col 34 - 34%. Crollo M5S - sorpasso Pd - Forza Italia ko Diretta : Elezioni Europee 2019, il risultato dello spoglio delle schede elettorali ha emanato i primi verdetti. La Diretta di Leggo.it ha emesso alcune sentenze: la Lega è...

