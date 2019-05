Europa League 2019-2020 | le fasce | le avversarie delle tre italiane

calcioweb.eu

(Di lunedì 27 maggio 2019)– E’ andata in archivio una stagione molto importante valida per il campionato di Serie A, indicazioni soprattutto per le zone alte della classifica. Ha mancato l’accesso alla prossima Championsil Milan nonostante il successo nell’ultimo match contro la Spal, i rossonero dovranno accontentarsi dell’con l’intenzione di essere protagonista. Parteciperà alla prossima competizione anche la Lazio, qualche recriminazione di troppo per la squadra di Simone Inzaghi che però ha salvato la stagione con la vittoria della Coppa Italia, delusione anche per la Roma, stagione altalenante per la squadra giallorossa che non ha messo in mostra tutto il potenziale. Ma adesso si pensa già alla prossima, Milan e Lazio inizieranno l’avventura già dai gironi, la Roma invece in campo già in piena ...

