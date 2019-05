Estate 2019 | Heidi Klum | Charlotte Casiraghi e le altre nozze che verranno

vanityfair

(Di lunedì 27 maggio 2019)e Dimitri Rassam al Ballo della Rosae Dimitri Rassam al Ballo della Rosae Dimitri Rassam al Ballo della Rosae Dimitri Rassam al Ballo della Rosae Dimitri Rassam al Ballo della Rosae Dimitri Rassam al Ballo della RosaIl (primo) royal wedding delc’è già stato: Lady Gabriella Windsor, figlia del cugino della Regina Elisabetta, ha sposato Tom Kingston (ex di Pippa Middleton) il 18 maggio a Windsor. Ma non temete, non sarà l’unico dell’anno: l’promette bene, tra reali e non. La stagione dei fiori d’arancio per eccellenza sta per entrare nel pieno. Tra cerimonie da favola, abiti principeschi, promesse d’amore.E DIMITRI RASSAN Dimitri Rassam andattend the Rose BallTo Benefit The ...

mattiafeltri : #Buongiorno n.519 - 'Impresentabili sulla Luna' ovvero, puntuale come le zanzare d'estate, è arrivata l'Antimafia c… - espressonline : «Quella dannata estate del 1992 in cui la mafia mostrò la sua forza lasciandoci inermi». Di @lirioabbate - Linkiesta : In Spagna Sanchez ha aperto allo scambio di energia prodotta da rinnovabili nei condomini e dentro i quartieri. In… -