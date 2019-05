Enrico Contarin riabbraccia mamma e papà | “Hanno vinto loro” | ironia su Twitter

Enrico Contarin del Grande Fratello attore di film per adulti? Parla la d’Urso : Barbara d’Urso Parla del gossip su Enrico Contarin del Grande Fratello Enrico Contarin ha lasciato il segno nella prima puntata del Grande Fratello 2019. L’ imprenditore è stato uno dei protagonisti della nuova edizione del reality show per la sua simpatia e verve. Ma a far Parlare è stato soprattutto un gossip che ha fatto […] L'articolo Enrico Contarin del Grande Fratello attore di film per adulti? Parla la d’Urso ...