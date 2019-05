Empoli | Andreazzoli polemizza con l’Inter | “Da Gagliardini scarso fairplay”

Formazioni ufficiali Inter – Empoli : le scelte di Spalletti e Andreazzoli : Formazioni ufficiali Inter – Empoli: le scelte di Spalletti e Andreazzoli Formazioni ufficiali Inter – Empoli| Tutto pronto per le ultime sei partite di questa 38a giornata di Serie A. I verdetti più importanti si decideranno in questi 90 minuti. A San Siro scenderanno in campo Inter ed Empoli, la prima per la Champions e la seconda per la salvezza. Senza troppi indugi andiamo a spulciare quelle che sono le scelte di formazione ...

Empoli - Andreazzoli : “A San Siro senza paura. Temo i condizionamenti arbitrali. Sul biscotto in Fiorentina-Genoa…” : Le parole del tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli che ha fiducia nei suoi ragazzi in vista della gara decisiva contro l’Inter: “Siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto finora – ha dichiarato in conferenza stampa -. Potevamo fare qualcosa di più, siamo ancora in crescita. La gara è estremamente importante, si gioca in uno stadio grandissimo, sarà tutto molto difficile ma molto bello, ne abbiamo parlato con ...

L'Empoli strapazza il Torino : 4-1 e Andreazzoli «vede» la salvezza : Quattro gol e salvezza ancora possibile. L'Empoli liquida il Toro e domenica si giocherà la serie A in casa dell'Inter. LEGGI LA CRONACA

Empoli - Andreazzoli in conferenza : “Solo in settimana ho scoperto che vincendo le ultime due siamo salvi” : Lotta salvezza serratissima in Serie A a due giornate dal termine. Al momento, finisse così il campionato, l’Empoli sarebbe condannato alla retrocessione andando a far compagnia a Frosinone e Chievo. Ma i toscani ci proveranno sin da domani, quando si troveranno di fronte un Torino voglioso di centrare un posto in Europa. Ecco le parole del tecnico Andreazzoli nella consueta conferenza stampa della vigilia. “La richiesta dei ...

Serie A Empoli - Andreazzoli cerca di recuperare Dell'Orco : Empoli - Gara da vincere per l' Empoli : gli azzurri si preparano alla sfida con la Sampdoria dell'ex Giampaolo e servono i tre punti, così come servono da qui in poi per cercare di centrare la ...

Serie A Empoli - la missione di Andreazzoli : 9 punti : Empoli - Sull'onda del successo con la Fiorentina , l' Empoli va a caccia del primo successo in trasferta. Vincere tutte le tre gare che mancano al termine della stagione, Sampdoria , Torino e Inter , ...

Empoli-Fiorentina - Andreazzoli ci crede : “il campionato ha ancora un senso” : “Sono molto felice per la vittoria ma lo sono soprattutto per i miei giocatori e per i tifosi perche’ so quanto tenessero a questa gara che aveva un valore speciale per loro. I tre punti ci consentono di dare un senso ancora alle prossime tre partite, era quello che volevamo, abbiamo fatto tutti quel qualcosa in piu’ per questo successo che ci godiamo fino a stasera ma dobbiamo presto tornare a concentrarci sul finale di ...

Bologna-Empoli - le probabili formazioni : per Andreazzoli emergenza difesa : BOLOGNA EMPOLI probabili formazioni: Il secondo 3-0 consecutivo, questa volta ai danni della Sampdoria, ha portato il Bologna a cinque punti sopra la quota salvezza. L’avvento di Mihajlovic potrebbe, dunque, aver rialzato le sorti di una squadra che sembrava senza speranze. L’Empoli, invece, non riesce a reagire e un’eventuale sconfitta di domani confermerebbe solo il […] L'articolo Bologna-Empoli, le probabili ...

Ultima spiaggia per l’Empoli a Bologna : le parole di Andreazzoli in conferenza : Ultima spiaggia. Si può così definire la trasferta di Bologna per l’Empoli, che col finire della stagione vede ridursi sempre di più le speranza di salvezza. Gara del Dall’Ara di vitale importanza dunque, seppur i rossoblu siano in un gran momento di forma. Alla vigilia della partita (domani alle 15) le parole del tecnico dei toscani Andreazzoli. “Sara’ fondamentale, come le prossime quattro. Ci sono 15 punti in ...

Empoli - Andreazzoli 'Si complica la strada verso la salvezza' : Empoli - 'Mancano meno gare dopo oggi, i punti di distacco aumentano e quindi il cammino verso la salvezza si complica ma la strada c'è ancora e quindi come ci siamo ripromessi di fare giocheremo ogni ...

Serie A Empoli - Andreazzoli : «Sconfitta che complica la salvezza - ma c'è ancora strada» : Andreazzoli:"Contro la Spal ce la metteremo tutta" Empoli SPAL 3-2: LA CRONACA La cronaca Classifica Serie A

Serie A Empoli - Andreazzoli : «Ce la metteremo tutta» : Empoli - Inizia un periodo cruciale per la stagione dell' Empoli . Domani c'è la Spal in casa, poi la trasferta a Bologna . Due scontri diretti da non fallire. Aurelio Andrezzoli fa capire che il ...

Serie A Empoli - Andreazzoli : «Un buon punto - conquistato a fatica» : Andreazzoli punge la Juve: "Anche io avrei voluto affrontare dei ragazzotti" La cronaca Atalanta, Gasperini: «Empoli?...» Andreazzoli teme l'Atalanta:...

Serie A Empoli - Andreazzoli : «Atalanta? L'avversario peggiore» : Empoli - "Domani ci aspetta la peggior squadra che si possa affrontare in questo momento nel campionato italiano" . Il tecnico dell' Empoli , Aurelio Andreazzoli , presenta così in conferenza stampa ...