Emilia Romagna Allerta Arancione per piene dei Fiumi 27 29 Maggio 2019

retemeteoamatori

(Di lunedì 27 maggio 2019) Il Centro Funzionale decentrato regione, ha emesso il seguente bollettino di criticità perdei, Frane EDei Corsi Minoriper criticità idraulica per le province di PR, RE, MO, BO, FE, RA;GIALLA per criticità idraulica per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN;GIALLA per criticità idrogeologica per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN Nota del Previsore – Nella giornata di lunedì 27si prevedono piogge deboli e diffuse per l’intera giornata. Per martedì 28dal tardo pomeriggio avremo un’intensificazione delle precipitazioni, che in serata saranno anche a carattere di rovescio o temporale, più probabili sul settore occidentale e fascia di pianura della regione. La criticità idraulicasulla zona della Pianurana Orientale e costa ...

lorepregliasco : Lega primo partito in Emilia-Romagna, Toscana e Umbria (dove ha 17 punti di vantaggio sul Pd). Una mappa politica r… - you_trend : SCRUTINIO EMILIA ROMAGNA (488 sezioni su 4.522): LEGA 33,82% PD 30,89% M5S 12,12% FI 5,75% FDI 4,81% +EU 4,11%… - davidallegranti : In Umbria, Toscana, Emilia Romagna e Marche la Lega è, per il momento, il primo partito. Vediamo domattina -