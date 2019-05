Elezioni | sulle tessere elettorali delle donne spunta di nuovo il cognome del marito

Vittorio Feltri sulle Elezioni Europee : "M5s partito sciagurato - che fine farà Luigi Di Maio" : "I Cinque Stelle si sono sciolti come neve al sole". Vittorio Feltri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, "bisogna vedere se lasceranno il traino alla Lega che ha dimostrato di ottenere maggior gradimento degli alleati. Ora che il risultato di Matteo Salvini è anche migliorato, si raff

DIRETTA Elezioni Comunali Pagani 2019 - gli aggiornamenti sulle operazioni di scrutinio : Dopo lo scrutinio per le Elezioni Europee 2019, è il turno dello spoglio per quelle Comunali: a Pagani c'è grande fermento, tutti sono in attesa di conoscere il nuovo sindaco che amministrerà la città per i prossimi cinque anni. Il primo cittadino uscente, Salvatore Bottone, ha dovuto competere nella giornata di ieri contro altri quattro candidati alla poltrona più alta del Municipio: l'ex numero uno di Palazzo San Carlo, Alberico Gambino, ...

Programmi TV di stasera - domenica 26 maggio 2019. Gli speciali sulle Elezioni «accorciano» i programmi del prime time : Massimo Giletti ed Enrico Mentana Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa La nuova puntata del programma di Fabio Fazio andrà in onda in versione ridotta, senza il consueto appuntamento con il Tavolo, per lasciare spazio alle elezioni europee. Ospite del programma sarà Roberto Baggio, vincitore del Pallone d’Oro nel 1993. In studio anche Jean Todt, oggi Presidente della Fia, Federazione internazionale dell’automobile e storico dirigente sportivo. ...

Nigel Farage - un’ombra sulle Elezioni europee e il destino incerto della Gran Bretagna : Nigel Farage, il fondatore dello Ukip (Partito del Regno Unito), dopo il vittorioso referendum per la Brexit del giugno 2016 era uscito di scena. Il partito aveva raggiunto l’obiettivo e il suo leader aveva preferito mettersi da parte. Dopo tre anni e continui rinvii però, la Gran Bretagna non è ancora ufficialmente uscita dall’Unione Europea. Ed ecco che, in concomitanza con le elezioni del Parlamento europeo, Nigel Farage riappare sulla scena ...

Tutto quello che c’è da sapere sulle Elezioni europee : Com’è andata la campagna elettorale in Ungheria? E in Portogallo? Cos’è il sistema di Dublino? Come funziona l’euro? Le forze sovraniste sono così unite? Una serie di approfondimenti sul voto del 26 maggio. Leggi

Clima e politica - Greta Thunberg sulle Elezioni Europee : “non votate chi non si impegna per il clima” : “Coloro che sono i più colpiti dalla crisi del Clima sono persone giovani come me, che non possono votare. Se non votate per voi stessi, fatelo per noi“. Queste le parole dell’attivista svedese Greta Thunberg, di fronte a migliaia di persone radunate per la annuale marcia per l’ambiente, che con i suoi i suoi scioperi del venerdì davanti al parlamento svedese ha dato il via al movimento globale dei ...

Sfiduciati alle urne. Sondaggio Swg per Huffpost sulle Elezioni Europee : Una sfiducia generale nei confronti delle istituzioni Europee e che non risparmia, paradossalmente, neanche quelle nazionali. È lo stato d’animo largamente diffuso tra gli elettori chiamati a eleggere il nuovo Parlamento Europeo, e fotografato da una indagine condotta da Swg per Huffpost e da altri cinque istituti demoscopici in sei Paesi dell’Unione: Italia, Germania, Austria, Polonia, Spagna e Francia. Dal report emerge ...

Lo spettro della Brexit sulle Elezioni europee in Irlanda : L’Irlanda è il paese dell’Unione dove è più forte il sostegno al progetto europeo. Ma è forte anche la paura che esso fallisca, soprattutto a causa della Brexit. Leggi

George Soros - manina sulle Elezioni? Versa 200mila euro a +Europa di Emma Bonino : Manine sul voto europeo. Manine lecite, per carità. Eppure sospette. Sul sito ufficiale di +europa, il partito di Emma Bonino, è infatti arrivata la conferma ufficiale: la forza politica ha ricevuto un finanziamento pari a 200mila euro da George Soros e dalla moglie Tamiko Bolton. Si apprende che tr

Tutto quello che c’è da sapere sulle Elezioni europee - in meno di mezz’ora : Guida sintetica e definitiva per diventare cintura nera di elezioni europee, nella nuova puntata del podcast di Konrad

Tutto quel che devi sapere sulle Elezioni europee : Tra il 23 e il 26 maggio prossimi si terranno nei 28 paesi dell’Unione (sì, il Regno Unito voterà, anche se è previsto che lasci l’Ue la notte di Halloween di quest’anno) le elezioni per eleggere il Parlamento europeo per la legislatura 2019-2024; in Italia le elezioni il 26 maggio, dalle 7 alle 23, e in alcuni casi lo stesso giorno si voterà anche per le amministrative. Si eleggono 751 parlamentari, distribuiti in proporzione alla ...

Luigi Di Maio - la gufata contro Salvini sulle Elezioni : così fa la fine di Renzi : Botta e risposta a distanza tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, con il leghista che dal palco di Sanremo aveva definito le prossime elezioni Europee come "un referendum sulla Lega". A stretto giro ha risposto da San Giovanni Rotondo il vicepremier, anche lui in tour elettorale: "L'ultimo che ha parl

Elezioni - sconto sui biglietti dei voli Alitalia e sulle navi Tirrenia - : In vista del voto del 26 maggio, previste tariffe agevolate per i trasporti degli elettori che dovranno raggiungere i loro seggi. Per usufruire delle riduzioni di prezzo, sarà necessario presentare la ...

Elezioni - sconto su biglietti dei voli Alitalia e sulle navi Tirrenia : Elezioni, sconto su biglietti dei voli Alitalia e sulle navi Tirrenia In vista del voto del 26 maggio, previste tariffe agevolate per i trasporti degli elettori che dovranno raggiungere i loro seggi. Per usufruire delle riduzioni di prezzo, sarà necessario presentare la tessera elettorale Parole chiave: ...