Elezioni Regionali Piemonte | l’addio di Sergio Chiamparino | “Ho combattuto l’ultima

(Di lunedì 27 maggio 2019) Ha intenzione di lasciare la politica. Il presidente uscente del(Pd), riconosce di aver perso le: “Ho telefonato mezz’ora fa ad Alberto Cirio per complimentarmi per la vittoria netta e riconoscere la mia sconfitta netta”, ha detto in una conferenza stampa indetta dopo aver firmato una lettera al ministro della Salute Giulia Grillo per sbloccare i progetti dei grandi ospedali di Torino e Novara, il Parco della Salute e la Città della Salute. “Auguro a Cirio e alla sua squadra di fare meglio di quanto abbiamo fatto noi in questi cinque anni”, ha proseguito. Il “Chiampa”, cresciuto nel Partito comunista e nella Cgil, passato poi al Pds, Ds e infine al Pd, due volte sindaco di Torino (dal 2001 al 2011) ed eletto nel 2014 alla Regione, dove era stato candidato quasi per acclamazione, senza passare per le primarie, credeva nella rimonta sul ...

