Elezioni | i Mussolini e gli altri flop illustri

Mussolini e gli altri : i nomi in corsa per le Elezioni Europee : Foto Fabio Cimaglia / LaPresse Non solo Caio Giulio Cesare Mussolini. Con la presentazione dei simboli si è aperta ufficialmente la lunga marcia di avvicinamento alle elezioni Europee del 26 maggio, che potrebbero ridisegnare gli equilibri sullo scacchiere continentale, ma che come primo atto concreto porteranno a Bruxelles una corposa truppa di europarlamentari di nuova nomina. I seggi riservati all’Italia sono in tutto 76 – tre in più ...