Elezioni Firenze 2019 | stravince Nardella | con grandi opere e sicurezza ha oscurato il

(Di lunedì 27 maggio 2019) L’isola felice del centrosinistra è ancora lì, intatta. Una grande bolla munita di anticorpi in grado di resistere agli assalti della Lega che dilaga in buona parte d’Italia e soprattutto nella (ex) Toscana rossa. Ed è così che, culla del renzismo delle origini, dà nuovamente fiducia al sindaco del Partito democratico, Dario, che secondo le ultime proiezioni dovrebbe essere riconfermato al primo turno evitando quindi un pericoloso ballottaggio. È la prima volta nella storia diche un sindaco viene eletto per due volte al primo turno. “La partita si chiude oggi e il dato è clamoroso – ha detto il primo cittadino in conferenza stampa a Palazzo Vecchio quasi sorpreso – Grazie a tutti i fiorentini”. La vittoria diè stata accolta con entusiasmo anche dal suo predecessore ed ex premier, Matteo Renzi: “La vittoria della Lega alle Europee è netta. ...

